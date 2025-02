Uno degli artisti più provati da questo Sanremo 2025 è senza dubbio Kekko Silvestre dei Modà, che si è rotto una costola poco prima della kermesse. Le immagini del cantante appoggiato alla stampella mentre cantava hanno fatto il giro del web. La sua fatica si vedeva tutta eppure non si è mai ritirato ma ha portato avanti la gara fino alla fine. La brutta notizia è che i Modà sono finiti sempre in fondo alla classifica, dato che le prime due sere si sono piazzati al 25esimo e al 24esimo posto mentre alla finale erano penultimi, al 28esimo.

Grazie al televoto, però, i Modà hanno concluso al 22esimo posto in classifica, cosa che Kekko Silvestre non ha di certo apprezzato. Finita la gara ha sbottato, sostenendo di essere stato umiliato davanti al pubblico per via delle votazioni dei giornalisti, mentre la sua fanbase lo ha sostenuto sin dal principio. Nelle ultime ore Kekko ha pubblicato un post su Instagram sfogandosi sull’umiliazione ricevuta e le sue parole hanno prontamente fatto il giro del web.

Sanremo 2025, Kekko Dei Modà si sfoga sui social: “Settimana durissima, la più dura di sempre”

In un post su Instagram Kekko dei Modà ha fatto le sue considerazioni su Sanremo 2025, spiegando che sarebbe stato irrispettoso nei confronti dei fan scegliere di mollare per le difficoltà date dalla costola. “Purtroppo siamo usciti da questo Festival sconfitti e con le ossa rotte, in tutti i sensi, e ovviamente siamo molto amareggiati”, ha precisato il cantante, sottolineando di accettare la sconfitta dato che si tratta di una gara, ma che quello che non ha proprio tollerato è stata l’umiliazione davanti al suo pubblico.

Nonostante la delusione, Kekko dei Modà ha detto di volersi concentrare sul futuro e sui prossimi concerti e non ha mancato di congratularsi con Olly, facendogli i complimenti di cuore per il suo percorso e per la sua vittoria a Sanremo 2025. “Continua così, sei forte”. Poi gli ha augurato di tenersi stretti i sogni e di farlo per le nuove generazioni. “Ti abbracciamo sia io che la mia mamma“. Cosa ne pensate della sconfitta dei Modà a Sanremo 2025?