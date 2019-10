Modà, Kekko Silvestre/ “Ho sentito Emma Marrone e…” (Verissimo)

I Modà presentano a Verissimo il loro nuovo album, Testa o Croce, in uscita ieri dopo ben quattro anni di pausa. A spiegare i motivi della lunga assenza dalle scene è proprio il frontman della band, Kekko Silvestre, per il quale “quantificare quanto stai lontano dal mondo dello spettacolo non è mai semplice”. “Posso dire che in sette anni, dal 2009 al 2016, mi è successo di tutto”, svela il cantante raggiunto da Barbara Mosconi per Tv Sorrisi e Canzoni. “Tra dischi, tour negli stadi e concerti all’estero, sono stato dentro un vortice”. Proprio per questo, a un certo punto ha sentito il bisogno di tornare alla sua solita realtà, fatta di piccole cose, ma soprattutto di scrittura: “Mi sentivo un po’ derubato dal lavoro, mi mancava la mia vita semplice – aggiunge Silvestre – Ci sono artisti che scrivono un album all’anno, magari chiedendo contributi a questo e quello. Io le canzoni le scrivo tutte da solo e per scrivere devo vivere”.

Modà, Kekko Silvestre:“Questa è la musica che a noi piace suonare”

Per realizzare il suo nuovo album, Kekko Silvestre ha spiegato di aver dato vita a un vero e proprio percorso introspettivo. Tutte le canzoni dei Modà, e in particolare quelle contenute nel nuovo disco, nascono da esperienze di vita vissuta, storie che scaturiscono da stati d’animo o dal contatto con la realtà quotidiana. “Questa è la musica che a noi piace suonare”, spiega infatti il frontman della band a Tv Sorrisi e Canzoni. “Anche se ho fatto un percorso intimista, ho cercato di lavorare di più sui testi”. Lo stile, spiega inoltre Silvestre, è quello che ha sempre caratterizzato il loro percorso: “Io faccio pop, musica leggera, non sono un estroso, uno che usa la musica per fare e disfare. Mettersi al passo con i tempi di oggi – aggiunge l’artista – significherebbe fare trap, ma è una cosa che non mi piace”.

Kekko Silvestre dei Modà:“Ho scritto a Emma Marrone”

A un passo dalla sua ospitata nel salotto di Verissimo, Kekko dei Modà rompe il silenzio su Emma Marrone, ponendo fine a un distacco mediatico lungo più di sette anni. Era il 2012 quando la Marrone, fresca di vittoria ad Amici, trionfava sul palco del Festival di Sanremo con il brano “Non è l’inferno”, scritto proprio per lei da Silvestre. Il leader dei Modà, però, aveva accusato la cantante di non aver provveduto in maniera tempestiva a ringraziarlo, scatenando una polemica che ha finito per raffreddare il loro rapporto. Oggi, però, le cose sono cambiate e Kekko Silvestre è finalmente pronto a voltare pagina. Proprio per questo, quando Emma Marrone ha annunciato di doversi prendere una pausa dalle scene per motivi di salute, il leader della band ha deciso di contattarla: “Ci siamo scambiati dei messaggi, le ho fatto un “in bocca al lupo” per tutto – spiega Kekko silvestre a Tv Sorrisi e Canzoni – le ho scritto: “Sono una voce in mezzo a tante che fa il tifo per te”. Mi ha risposto, l’ho sentita positiva”.



