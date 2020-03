Modà live streaming su Instagram/ Diretta video: da Testa o croce a La fata!

I Modà saranno protagonisti in live streaming su Instagram oggi, sabato 14 marzo, pronti a partecipare alla serie di concerti da casa che molti artisti hanno messo in piedi in questi giorni di emergenza. La musica cerca di dare un calcio al Coronavirus, facendo capire che nonostante l’isolamento si può superare tutti insieme questo periodo. Ovviamente il protagonista assoluto sarà Kekko Silvestre che è il frontman del gruppo e che è amatissimo soprattutto dalle ragazze. Sarà probabilmente accompagnato dalla chitarra acustica di Enrico Zapparoli e dall’elettrica di Diego Arrigoni. Al basso dovremmo ritrovare Stefano Forcella e Claudio Dirani. Non possiamo però escludere che l’artista si presenti da solo per cantare alcuni dei suoi più grandi successi. In un momento in cui tutti sono invitati a restare a casa infatti non siamo certi che gli artisti possano riunirsi nonostante è ovvio che per partecipare a questo evento si prenderanno tutte le precauzioni del caso.

Modà live streaming su Instagram, la scaletta

Quale sarà la scaletta dei Modà per il live streaming in onda su Instagram. Di certo protagonista sarà il nuovo album Testa o Croce uscito lo scorso 4 ottobre e pubblicato dalla Believe Distribution Services. Si tratta di un disco che il pubblico ha aspettato a lungo, visto che il gruppo capitanato da Kekko Silvestre non usciva con un album addirittura da 4 anni. Il brano principe è l’omonimo Testa o croce, ma successo hanno avuto anche La fata, Voglio solo il tuo sorriso e Quelli come me. Anche se non possiamo essere sicuri di quali saranno i brani cantati dalla band durante il concerto live streaming quello che appare evidente è che verranno riproposti alcuni dei brani più famosi della loro storia. Nel 2003 il grande successo era arrivato con Ti amo veramente, Dimmi che non hai paura e Nuvole di rock contenute nel loro primo album. Due anni più tardi era uscito l’album Quello che non ti ho detto, titolo anche di un altro loro grande successo come Mia e Malinconico a metà. Rimane però difficile fare un riassunto di quasi 20 anni di musica, quello che appare scontato è che ci sarà da emozionarsi.

Video, Testa o Croce dei Modà





