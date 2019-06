Modà/ Video, il ritorno: avranno molto da rivelare… (Seat Music Awards)

Era l’ormai lontano 2002 quando i Modà, oggi al Seat Music Awards, facevano il loro iniziale esordio sullo scenario musicale italiano, proponendosi come un gruppo musicale dalle sonorità rock e pop. La loro ascesa però si è rivelata, nel corso degli anni, abbastanza progressiva e non troppo rapida. Per vedere questo gruppo alla ribalta sullo scenario della musica italiana, infatti, bisognerà aspettare il 2011. È questo l’anno in cui la band si propone ai vertici delle classifiche con il loro album Viva i romantici, attivando un tour dal successo davvero inimmaginabile. Inizia per la band un periodo davvero molto fortunato, anche coronato grazie a dei duetti che riscuotono grande apprezzamento da parte del pubblico, è il caso della canzone Come un pittore in duetto con Pau Dones degli Jarabedepaolo e di Arriverà, in coppia con Emma.

Che il 2019 potesse essere un’annata davvero fortunata per il gruppo era qualcosa di piuttosto prevedibile. Infatti, dopo il loro allontanamento dalle scene degli ultimi tre anni, il gruppo si era ritirato per impegnarsi anima e corpo nell’incisione del nuovo disco. Ogni aggiornamento su pezzi, sonorità, chitarre acustiche e vari step del nuovo progetto era pazientemente monitorabile dai fan direttamente dalla pagina social del gruppo. Lo stesso Kekko, voce storica dei Modà, utilizza ampiamente questo mezzo per interloquire con i seguaci del gruppo.

Modà, Seat Music Awards: il ritorno sulle scene

Il ritorno sulle scene dei Modà sembrava non essere poi così scontato, ed è proprio Kekko Silvestre ad ammetterlo. Gli artisti saranno protagonisti oggi del Seat Music Awards. Inoltre, sembrerebbe che il ritardo del loro ritorno fosse imputabile proprio agli impegni professionali di Kekko che, negli ultimi anni, è stato impegnato nella scrittura di Cash che, se inizialmente doveva essere la sceneggiatura di un film, successivamente, principalmente per problemi di budget, si è tramutato in un libro edito da Mondadori. Di recente il cantante del gruppo ha rilasciato una dichiarazione ai suoi fans, direttamente dalla pagina facebook, annunciando il loro ritorno sulla scena e per farlo sfruttano proprio l’occasione dei Seat Music Awards.

Il palco, immerso nel suggestivo scenario dell’Arena di Verona, sarà lo sfondo in cui presenteranno il loro nuovo singolo, presumibilmente dal titolo Quel sorriso in volto che dovrebbe anticipare l’uscita del loro prossimo disco Testa o croce. Si tratta di ipotesi che, stando alle dichiarazioni social di Kekko, dovrebbero essere abbastanza fondate, infatti gli hashtag #quelsorrisoinvolto non mancano e fanno presagire che il nuovo pezzo abbia tutte le carte in regola per affermarsi come uno dei maggiori pezzi di successo della prossima estate. La scenografia dell’Arena di Verona sarà quindi il palco che avrà il privilegio di presentare la canzone che tutti i fan stanno aspettando. In quest’occasione, sicuramente, i Modà avranno molto da rivelare: anticipazioni sul disco uscente e sul successivo, immancabile, tour.

Il video “Come un pittore” dei Modà





© RIPRODUZIONE RISERVATA