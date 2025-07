Modalità aereo è un divertente film diretto dal maestro della commedia moderna Fausto Brizzi, Nel cast, tra gli altri, Lillo e Paolo Ruffini

Martedì 8 luglio andrà in onda, in seconda serata su Rai Uno alle ore 23:05, la commedia italiana dal titolo Modalità aereo. Si tratta di un progetto cinematografico prodotto nel 2019 da Rai Cinema e Eliseo Cinema, scritto e diretto da Fausto Brizzi, noto regista italiano che aveva esordito dietro la macchina da presa nel 2006 con Notte prima degli esami.

La colonna sonora è invece realizzata da Bruno Zambrini, conosciuto per il suo lungo sodalizio artistico con Brizzi a partire da Notte prima degli esami (2006) fino a Bla Bla Baby (2022).

Il cast di Modalità aereo è composto da una serie di nomi molto amati del panorama italiano, tra cui:

Lillo (che aveva già lavorato con Fausto Brizzi in Com’è bello far l’amore e Sempre giovani);

(che aveva già lavorato con Fausto Brizzi in Com’è bello far l’amore e Sempre giovani); Paolo Ruffini (già diretto da Brizzi in Uomini contro Donne e nel sequel Donne contro Uomini);

(già diretto da Brizzi in Uomini contro Donne e nel sequel Donne contro Uomini); Violante Placido (recentemente tornata sul grande schermo con La Dolce Villa di Mark Waters);

(recentemente tornata sul grande schermo con La Dolce Villa di Mark Waters); Dino Abbrescia (che in quello stesso anno era stato diretto da Brizzi anche in Se mi vuoi bene);

(che in quello stesso anno era stato diretto da Brizzi anche in Se mi vuoi bene); Caterina Guzzanti (conosciuta dal pubblico per il personaggio di Arianna nella serie tv Boris).

La trama del film Modalità aereo: uno smartphone dimenticato e un uomo d’affari nei guai

Modalità aereo racconta la storia di Diego (Paolo Ruffini), un facoltoso uomo d’affari proprietario di un’azienda vinicola e dai modi particolarmente arroganti. L’uomo si trova in aeroporto il giorno di Natale perché deve partire per l’Australia ma, proprio poco prima dell’imbarco, viene avvicinato da una coppia di addetti alle pulizie (Lillo e Dino Abbrescia) che gli chiede un autografo.

Diego, in realtà, si dimostra molto sgarbato nei loro confronti e minaccia addirittura di farli licenziare, e proprio a causa di questo momento concitato dimentica il suo smartphone sul lavandino.

I due uomini se ne accorgono ma, dato l’atteggiamento avuto poco prima dall’uomo, decidono non solo di non restituire il telefono, ma addirittura di iniziare a fare acquisti online e scrivere messaggi sui suoi social così da metterlo in cattiva luce.

Nel film Modalità aereo proprio navigando sul suo smartphone i due inservienti si accorgono che Diego ha dei conti nascosti alle Isole Cayman, mentre il protagonista con l’aiuto di suo cugino cerca di fermarli e bloccare tutte le transazioni.

La situazione però prenderà una piega inaspettata quando proprio i due ficcanaso diventeranno una risorsa preziosa per Diego per salvare la sua attività.