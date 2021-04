Modalità aereo/ Video, su Rai 1 il film con Paolo Ruffini (oggi, 7 aprile)

Modalità aereo va in onda su Rai 1 prevede per la prima serata di oggi, mercoledì 7 aprile, alle ore 21:25. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 2019 da Rai Cinema in collaborazione con Eliseo Cinema mentre la distribuzione ai botteghini è stata gestita dalla 01 Distribution. Regia di questo film è stata curata da Fausto Brizzi il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Paolo Ruffini ed Herbert Simone Paragnani. Le musiche della colonna sonora sono stato firmate da Bruno Zambrini con la scenografia di Maria Stilde Ambruzzi e il montaggio realizzato da Luciana Pandolfelli. Nel cast del film sono presenti Lillo Petrolo, Paolo Ruffini, Violante Placido, Dino Abbrescia, Caterina Guzzanti, Sabrina Salerno, Luca Vecchi e Veronika Logan.

Modalità aereo, la trama del film

Andiamo a leggere la trama di Modalità aereo. Diego è un ricco imprenditore con un carattere estremamente arrogante che è riuscito a costruire negli anni una buona azienda vinicola che gli permette di produrre un ottimo vino che secondo il suo gusto personale è il migliore del mondo. Durante le festività natalizie e in particolar modo per il giorno di Natale si trova in aeroporto per un viaggio di affari che dovrebbe portarlo in Australia. All’interno dell’infrastruttura prima di imbarcarsi viene avvicinato da due uomini che sono addetti alle pulizie i quali lo riconoscono e gli chiedono un autografo. Invece di essere contento questo attestato di rispetto e di ammirazione all’imprenditore si dimostra quanto mai sgarbato arrivando addirittura a minacciarli di licenziare. In questo momento di forte e per certi versi inspiegabile ira l’uomo va via e dimentica il suo smartphone sul lavandino.

Due inservienti se ne accorgono ma in virtù del comportamento estremamente sgarbato decidono di mantenere per loro lo smartphone ed iniziano a fare costosi acquisti on-line e usare tutti i profili social dell’imprenditore per scrivere dei messaggi per infangare la figura dell’imprenditore. Mentre i due guardano all’interno dello smartphone in tutte le varie sezioni, si rendono conto che l’uomo ha un segreto, in particolare ha dei conti bancari nascosti alle Isole Cayman. A questo punto l’imprenditore contatta suo cugino per fare in modo che possa tenere sotto controllo quei due tizi del bagno e soprattutto possa bloccare tutti i movimenti che stavano effettuando. Tuttavia, proprio quei due inservienti saranno un’importante risorsa per l’imprenditore grazie ai quali sarà possibile salvare l’azienda che proprio il cugino aveva messo in discussione in virtù di una sua scellerata scelta. In pratica, il cugino stava tramando alle spalle dell’imprenditore per poter diventare ben presto lui l’unico proprietario. L’imprenditore per ringraziare del bel gesto di due inservienti decide di offrire loro un lavoro molto più importante e ben remunerato.

Video, il trailer del film “Modalità aereo”





