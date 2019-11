Modella 23enne partorisce in bagno/ Non sapeva di essere incinta

Una giovane modella di 23 anni non si è accora di essere incinta fino alla 37esima settimana. No, non è una nuova puntata del programma cult di Real Time “Non sapevo di essere incinta”, ma semplicemente una storia vera, raccontata nelle scorse ore dal quotidiano Il Messaggero. La neo mamma in questione si chiama Erin Langmaid, giovane fanciulla originaria dell’Australia, che ha confessato al sito 7News di non aver avuto alcun sintomo nei precedenti nove mesi, leggasi il classico malessere mattutino, ma anche l’aumento di peso, la nausea, le voglie ecc ecc. Tutto questo fino a quando un giorno ha partorito in bagno Isla. Improvvisamente ha sentito dei forti dolori addominali, e quando è andata in bagno ha iniziato ad urlare.

23ENNE NON SAPEVA DI ESSERE INCINTA: “9 MESI DENTRO DI ME…”

Daniel Carty, il fidanzato di Erin, era fortunatamente in casa al momento del parto, ed è subito andato in soccorso della compagna, e nel contempo ha chiamato gli operatori sanitari al telefono. A quel punto i due sono stati guidati dagli esperti, mentre un’ambulanza veniva mandata sul posto, e alla fine Isla è venuta al mondo. La piccola non respirava quando è nata, ma tramite manovre specifiche i neo mamma e papà sono riusciti a rianimarla e a salvarle la vita. In gergo medico questo tipo di gravidanza viene chiamata enigmatica o invisibile, ed è un caso che si verifica più di quanto uno possa pensare, visto che i numeri parlano di una donna ogni 475 incinte. Di solito la gravidanza “ombra” viene scoperta attorno alla ventesima settimana, ma in un caso su 2500, come appunto quello di Erin, può essere scoperta addirittura solo alla nascita. “Vogliamo condividere con voi il nostro nuovo piccolo membro della famiglia – le parole della coppia su Instagram, pubblicate lo scorso primo novembre – martedì sera Isla May è stata portata nel mondo, ha vissuto nella pancia della mamma per 9 mesi senza farcelo sapere”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA