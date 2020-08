Modella di Gucci Armine Harutyunyan nella bufera/ Spunta foto con saluto romano ma…

Si chiama Armine Harutyunyan, ma è nota come la “modella di Gucci”. La 23enne di origine armena è stata infatti scelta da Gucci per le sfilate alla Milano Fashion Week del settembre scorso ed è stata inserita nell’elenco delle 100 donne più belle del mondo. La notizia ha scatenato gli haters che hanno preso di mira l’aspetto di Armine Harutyunyan, in quanto lontana dai classici canoni della bellezza. C’è chi l’ha definita «brutta», chi «inadatta al mondo della moda» e c’è pure chi ha usato le sue foto per creare dei meme. La modella di Gucci e la casa di moda non hanno risposto a questo body shaming, del resto non è la prima volta che fa scelte non convenzionali per quanto riguarda l’aspetto delle sue modelle. La “normalizzazione” del corpo ora sembra passare dal marketing, visto che ora Armine Harutyunyan e Gucci sono protagoniste delle homepage dei siti di informazione, non solo di quelli che si occupano di moda.

MODELLA DI GUCCI E LA FAKE NEWS SUL SALUTO ROMANO

Armine Harutyunyan ha continuato a far parlare di sé anche nelle ultime ore. Dopo il body shaming e il dibattito sul suo aspetto fisico, la modella di Gucci è stata presa di mira nuovamente, stavolta per una fake news causata da una foto che lei stessa ha pubblicato su Instagram e secondo qualcuno con una posa di mussoliniana memoria. La 23enne appare di fronte all’Altare della patria, a Roma, con il braccio alzato e l’altro teso verso il basso, una gamba sollevata come in un passo di danza. Quindi la scritta “Ave sunstroke”, cioè “ave colpo di sole” e le lettere che compongono la parola “Caesar” in sovrimpressione. Per molti questa è la prova del suo saluto fascista, una tesi smentita da un’altra foto, sempre pubblicata sui social, ma con la posa mostrata da un’altra angolazione, da cui si vede bene che era un atteggiamento scherzoso che nulla aveva a che vedere col braccio teso fascista.

Visualizza questo post su Instagram Ave sunstroke✨2019/summer🌿 Un post condiviso da Armina 🇦🇲 (@deararmine) in data: 13 Giu 2020 alle ore 12:01 PDT





