MORTA A 27 ANNI LA MODELLA LUCY MARKOVIC

Il mondo della moda è in lutto per la morte di Lucy Markovic: la modella croata australiana di 27 anni è stata stroncata venerdì dalle complicazioni di una malformazione arteriovenosa cerebrale (AVM), una malattia rara. Il decesso è arrivato a pochi giorni dall’intervento chirurgico a cui era arrivata dopo quattro anni di ricerche e cure. “Dopo sarò libera“, aveva dichiarato dalla stanza d’ospedale di Berlino, dove era ricoverata.

La modella, che nel corso della sua carriera ha lavorato per diverse case di moda tra cui Versace, Givenchy e Giorgio Armani, era ottimista per il futuro, ma non sapeva che stava documentando gli ultimi giorni della sua vita. Tramite la sua pagina TikTok, dove aveva oltre 20mila follower, aveva raccontato di non vedere l’ora di tornare alla sua vita normale.

“Sono davvero grata a tutte le persone che mi circondano in questo momento“, aveva aggiunto. Lucy Markovic era consapevole dei rischi: nel video aveva fatto riferimento al 4% di possibilità all’anno che potesse succederle qualcosa, come un’emorragia cerebrale. “E non è una buona probabilità“.

IL CALVARIO DELLA MODELLA LUCY MARKOVIC

Dopo quattro anni di cure da parte dei medici australiani, Lucy Markovic aveva finalmente trovato un neurochirurgo con cui si sentiva “molto sicura” per l’intervento. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, quando la modella è volata a Berlino per farsi operare, il groviglio di arterie e vene nel suo cervello era cresciuto fino a raggiungere le dimensioni di una pallina da golf. L’intervento era stato inizialmente programmato per il 26 marzo, poi è stato rinviato al 2 aprile. “Niente di tutto questo sembra reale o così grave, ma è reale ed è così grave“, aveva spiegato ai suoi seguaci.

Prima di arrivare in ospedale per la degenza programmata di due settimane, aveva trascorso un po’ di tempo a godersi le attrazioni turistiche di Berlino con il suo compagno e la sua famiglia. Tre giorni prima dell’intervento, ha trascorso la giornata a recuperare il lavoro, a visitare un centro benessere e a giocare a Minecraft sul portatile per non pensare all’operazione che incombeva. Il giorno dopo ha raccontato ai suoi follower che le era stato chiesto di firmare dei documenti legali per riconoscere i rischi dell’operazione. “È stato un modo fenomenale per dare il via alla mia ansia“.

IL DOLORE DELLA FAMIGLIA DELLA MODELLA LUCY MARKOVIC

L’intervento sembrava essere andato bene, poi è emerso che qualcosa era andato storto quando sul suo account Instagram è apparsa una storia in cui si riferiva che Lucy Markovic stava “lottando per la sua vita“. Il compagno Carlos ha poi spiegato che rischiava di essere sottoposta a un’intervento chirurgico di emergenza per eliminare la pressione che si era creata nel cranio, ma venerdì mattina è arrivata la triste notizia. “Mi dispiace informarvi che Lucy è morta. Era in pace. Io, sua madre e mia madre eravamo presenti con lei. Vi chiediamo di darci spazio in questi momenti difficili“.

La sorella Jelena, anche lei modella, ha spiegato che la sua vita “non sarà più la stessa” dopo la perdita della sorella minore. “È una sensazione irreale. Il mio mondo si è frantumato in un milione di pezzi. La quantità di tristezza che mi ha sopraffatto è insopportabile“, ha scritto sui social.