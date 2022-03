Modella OnlyFans, listino prezzi hard pro-Ucraina/ “Nudo per russo morto, se*so se…”

Una modella di OnlyFans offre prestazioni sessuali in cambio del cessate il fuoco in Ucraina. È uscita allo scoperto su Twitter, spiegando di essere disposta a fare sesso con ogni soldato della Russia che sfiderà gli ordini di Vladimir Putin e si rifiuterà di partecipare alla guerra. Bad Kitty, che si chiama Lilly Summers sui siti x-rated e Instagram, ha anche stilato un tariffario delle prestazioni, una sorta di listino prezzi che prevede cose volgari da fare in base al successo dei soldati ucraini. La sua storia è stata ricostruita dal Daily Star, che ha riportato anche la sua ‘offerta’.

Prima ha scritto: “Farò sesso personalmente con ogni soldato russo che deporrà le armi a dispetto di Vladimir Putin e cesserà l’aggressione contro l’Ucraina”. Ha anche usato la bandiera ucraina e alcuni hashtag a sostegno degli ucraini per chiarire ulteriormente la sua posizione. Poi ha promesso nudi sui suoi account OnlyFans e Pockterstars, entrando nel dettaglio su quello che bisogna aspettarsi da lei durante la guerra.

IL “TARIFFARIO” CHOC DI LILLY SUMMERS

Senza nascondere il suo sostegno all’Ucraina, Bad Kitty ha pubblicato domenica un listino prezzo per i suoi clienti OnlyFans, come se fosse un gioco di bevute. Così ha twittato: “Nuovi prezzi: 1 russo morto = 1 nudo; 1 carro armato distrutto = 1 video; 1 jet abbattuto = dormirò con te. Nuova guida ai prezzi per la guerra. Lunga vita all’Ucraina”. Un impegno radicale e deciso, che per ora non sembra aver sortito l’effetto sperato. Perché l’annuncio di Lilly Summers non ha ricevuto quasi nessuna reazione dai suoi follower (qualche centinaio a dir la verità, ndr) su Twitter. Ma proprio il fatto che la sua offerta stia facendo il giro del mondo potrebbe darle maggiore visibilità e di riflesso anche alla sua proposta, sempre che sia seria e che la stessa modella faccia sul serio…

