Modella sposa ricco indiano affetto da nanismo/ “Con lui è stato amore a prima vista”

Decisamente curiosa la notizia riportata dalla pagina Instagram, Actualliy, e che vede come protagonista una giovane modella russa e un ricco ereditiero indiano. I due, come fa nota il social attraverso un post dedicato, si sono sposati: lei si chiama Isabel, bionda, alta, e bellezza tipicamente dell’est Europa, mentre lui si chiama Zahid Ali Khan, un uomo affetto da nanismo. Quest’ultimo è ricchissimo, avendo ereditato, come riferisce Actually, ben 740 milioni di dollari, di conseguenza si tratta di una ricchezza davvero ingente.

Giulia Schiff: "Pronta a morire per Ucraina"/ "Sparo, non faccio filosofia..."

Ma la giovane modella russa Isabel ha fatto sapere di non essere interessata ai suoi soldi, quanto alla sua persona: “È stato amore a prima vista – ha raccontato, come si legge sempre su Actually – lo amo per il suo carattere forte e attraente. Non mi interessano i soldi che ha ereditato”. La giovane ha quindi voluto mettere subito le cose in chiaro, fugando ogni dubbio: “Può essere piccolo di statura, ma è tenero, comprensivo…ma soprattutto mi ama”, ha aggiunto ancora la modella russa, da poco sposa di un ricchissimo indiano.

Mammut e tigre della Tasmania 'resuscitati'?/ L'ambizioso progetto Cia col Dna

GIOVANE MODELLA RUSSA SPOSA RICCO INDIANO: I COMMENTI IRONICI SUI SOCIAL

Numerosi i commenti sotto al post di Actually sulla notizia della modella russa che ha sposato il ricco indiano, e quello che è stato più apprezzato è il seguente: “Amore a prima vista…Ma come ha fatto a vederlo mi chiedo”, decisamente cattivello visto che si focalizza sulla differente altezza fra i due. Un altro follower aggiunge: “Non mi da fastidio il fatto che va con lui per soldi, in fin dei conti lui va con lei perché è bella, mi da fastidio che si deve sempre negare l’evidenza mascherandola per vero amore”.

TERZA GUERRA MONDIALE BOMBE A KIEV/ Erdogan: ora impossibile negoziato Russia-Ucraina

E ancora: “Ah l’amore, l’amore… E poi hanno pure il coraggio di dire che non esiste più il romanticismo ai giorni nostri”. Un altro simpaticone aggiunge: “Wee tutto perche’ la modella si e’ sposata con un khan, ma gli animalisti dove sono, non ci sono piu’?? Povero Khan!!”. Infine una ragazza scrive: “Si vede che è sincera .. viva l’amore”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA