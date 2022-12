Modello 730/23/ Online la bozza: tutte le novità e presentazione

Il modello 730/23 presenterà diverse novità. In questo articolo, vedremo tutti i cambiamenti per i contribuenti italiani. La bozza attualmente, è presente all’interno del sito web ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Nella guida di oggi, vedremo quando arriva e come si presenta il nuovo modello 730/23. La disponibilità per poter salvare e compilare il modello in questione, sarà presente a partire dal 2 maggio del 2023.

Modello 730/23: come accedere online

Il modello 730/23 sarà disponibile all’interno del sito web ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Il cittadino ha la possibilità di accedere digitalmente, tramite autenticazione ufficiale: CIE, CNS oppure SPID.

Viceversa, è possibile far domanda ad un CAF, al proprio sostituito di imposta (ovvero il datore di lavoro), o ancora, ad un professionista abilitato. Qualora il modello 730/23 sia senza sostituto di imposta, per poterlo presentare è indispensabile far richiesta ad un professionista abilitato o CAF.

Tale modello precompilato non va presentato obbligatoriamente. I contribuenti infatti, potranno stabilire di non utilizzarlo e presentare la dichiarazione in modo ordinario.

In termini di scadenze, il Modello 730 (indipendentemente che sia ordinario oppure precompilato), dev’essere presentato entro e non oltre, il 30 settembre del 2023. Visto che il giorno sarà un sabato, sicuramente la scadenza slitterà al 02 ottobre 2023.

Modello 730/23: quali sono le novità?

Il modello 730/23 include tutte le novità in questione:

Rimodulazione degli scaglioni di reddito per l’IRPEF;

Ridefinizione delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e per le pensioni;

Nuove regole per le detrazioni carichi di famiglia e per il prospetto della dichiarazione dei “Familiari a carico”;

Bonus per le spese di installazione dei sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

Bonus per le spese sostenute per fruire di attività fisica adattata;

Credito d’imposta per le erogazioni liberali alle fondazioni ITS Academy;

Sì a tutti i bonus edilizi (superbonus, sismabonus, ecobonus, ecc.).

