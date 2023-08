Modello 730 a debito/ L’errore più grande di impelagarsi in sanzioni (9 agosto 2023)

Se il modello 730 fosse a debito, significherebbe che il contribuente italiano dovrà versare una cifra ben precisa nei confronti dell’erario. C’è però una considerazione importante ma poco diffusa, che potrebbe compromettere la posizione fiscale del soggetto italiano che risulta “debitore”.

Come sappiamo, con il modello 730 è possibile assistere a due scenari: i crediti che l’ente previdenziale corrisponderà al contribuente, oppure i debiti da versare nei confronti dell’erario. Ma per essere a debito, la capienza fiscale del soggetto italiano (lavoratore o pensionato), dev’essere piuttosto sufficiente per non ritrovarsi nei guai.

Modello 730 a debito: quando è meglio cambiare “modello”

Se nel modello 730 il soggetto è a debito, significa che inevitabilmente dovrà esborsare denaro. A volte però, i commercialisti non si accorgono di un errore molto grave: ipotizziamo che un pensionato rateizzi l’IRPEF da pagare in due rate, una da corrispondere a settembre e un’altra ad ottobre.

Immaginando che lo stesso abbia messo in affitto due case, l’IRPEF da versare sarà di 1.500€, che diviso due fa 750€ l’una. Adesso supponiamo che la sua pensione mensile sia di 690€, dunque più bassa rispetto alla rata IRPEF da versare. Come può il fisco, in questo specifico caso, poter recuperare la cifra a debito?

Eppure l’INPS ha redatto un manuale per i professionisti, con cui sancisce le istruzioni utili ad evitare di far danni:

“L’INPS avvia i rimborsi dei conguagli a credito e i recuperi da conguagli a debito derivanti dalla presentazione del modello 730 non prima del mese di agosto. Per evitare di esporre il contribuente al rischio di dover effettuare il versamento di quanto dovuto ad Agenzia delle Entrate con modello F24, comprensivo di interessi per incapienza, senza poter beneficiare di un’eventuale rateazione, è utile effettuare alcune verifiche preliminari per individuare il modello più appropriato da utilizzare per presentare la dichiarazione dei redditi dei contribuenti “.

E proprio perché le spese fiscali del modello 730 vanno elencate precedentemente, in questi casi per evitare rogne e problemi di ulteriori sanzioni e interessi da addebitare al contribuente, andrebbe utilizzato il modello Redditi delle Persone Fisiche piuttosto che modello 730 a debito.











