Modello 730/ Detrazione irpef 19% per le scuole di musica? Sì, ecco come fare

È possibile richiedere la detrazione per l’iscrizione annuale o l’abbonamento ai corsi di musica per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni? La risposta è sì. Ecco in che misura è possibile richiedere questa detrazione nel Modello 730.

Modello 730: cosa è possibile detrarre

Come ogni anno all’interno del modello dei redditi PF 2022 è possibile richiedere il 19% a titolo di rimborso in detrazione per tutte le spese sostenute nel corso del 2021 per l’iscrizione di persone a carico del nucleo familiare di età compresa tra 5 e 18 anni a:

Conservatorio di musica, istituzioni di formazione artistica musicale e coreutica legalmente riconosciute;

Iscrizione a cori;

bande musicali;

scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione;

Scuole di musica iscritte nei registri regionali.

Modello 730: quanto è possibile detrarre e requisiti

Il contribuente potrebbe incassare fino a 1000 euro a titolo di rimborso pari al 19% delle spese sostenute. Per poter quindi incassare 1000 euro è necessario tuttavia dimostrare un reddito complessivamente non superiore a 36000 euro.

Non è necessario dimostrare che sia stato il contribuente che richiede il rimborso a pagare le rate relative all’iscrizione. Queste infatti possono essere corrisposte anche dagli aventi diritto, ad esempio i genitori, oppure se siano state sostenute dai figli fiscalmente a carico.

Modello 730: come inserirlo in detrazione

Questa voce di spesa, una volta inserita in detrazione può anche essere ripartita tra tutti gli aventi diritto Ma in questo caso, andrebbe indicata la quota detratta per ogni componente del nucleo familiare.

Dove inserire questa voce in detrazione? La voce andrà inserita nel quadro RP oneri e spese, la detrazione tuttavia verrà riconosciuta soltanto nel caso il contribuente abbia effettuato il pagamento attraverso una metodologia stracciata come:

Il versamento postale o bancario;

il pagamento con carta di debito;

carta di credito;

carta prepagata;

La firma di assegni bancari oppure assegni circolari.

