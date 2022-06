Modello 730 precompilato 2022/ Nuove modifiche: ecco cosa cambia

Il 31 maggio 2022 è una data importante per procedere al modello 730 precompilato 2022. Tale documentazione infatti, servirà poter modificare o integrare delle note importanti.

L’accesso al sito dell’Agenzia delle Entrate è consentito tramite Carta d’identità elettronica, Spid oppure con la Carta nazionale dei servizi. Le scadenze per poter inviare e presentare il 730, sono il 30 settembre per dipendenti e pensionati.

Bonus studenti universitari/ A quanto ammontano i contributi e come richiederli

Mentre la scadenza in relazione all’applicazione Redditi web è il 30 novembre.

Modello 730 Precompilato 2022: che cos’è e come funziona?

Il modello 730 precompilato 2022 è possibile reperirlo sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta di un modello in cui dipendenti e lavoratori, devono compilare per dichiarare il reddito annuale e successivamente, sfruttare per determinate agevolazioni.

Bonus vacanze/ Come controllare che la detrazione sia nel modello 730 precompilato

I contribuenti possono a loro volta, ottenere un rimborso per le imposte già versate oppure gli verranno trattenute delle retribuzioni.

Per contrastare “l’ignoranza” informatica di chi non ha dimestichezza, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato della possibilità di poter delegare il 730 precompilato a propri parenti, al coniuge o parenti del coniuge purché siano entro il quarto grado.

L’invio del modello 730 precompilato 2022 avverrà mediante servizi telematici. È importante allegare:

Copia della carta d’identità del rappresentante

PEC da inviare all’Agenzia delle Entrate del territorio di competenza.

Modello 730 Precompilato 2022: come delegare l’invio

Coloro che avranno necessità di inviare il modello 730 precompilato del 2022 tramite un delegato (che non sia parente), è sufficiente che accedendo al sito web, scarichino la documentazione che si può trovare nella sezione:

730 PRECOMPILATO 2022 ONLINE SU AGENZIA DELLE ENTRATE/ Date invio e spese detraibili

«Modulo di richiesta di accesso ai servizi online per tutori, curatori speciali e amministratori di sostegno».

L’Agenzia delle Entrate ha predisposto altresì, un modulo per chi soffre di patologie particolari e non possono consegnare la modulistica o comunque, che avrebbero difficoltà ad inviarla.

Dunque per poter accedere alla modulistica, ecco che cosa occorre:

Credenziali SPID, “Sistema Pubblico dell’Identità Digitale” per entrare nei servizi della Pubblica Amministrazione,

– Carta d’identità elettronica 3.0 (CIE)

– Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

– Credenziali Fisconline, che vengono rilasciate dell’Agenzia delle entrate, per i soggetti titolati ad averle.

– Credenziali Inps (pin “dispositivo”), consegnate dall’ente di previdenza (solo per i residenti all’estero con un documento di riconoscimento italiano).

© RIPRODUZIONE RISERVATA