Modello 770 scadenza 2023/ Cosa fare per ridurre la sanzione (2 novembre 2023)

Il modello 770 ha terminato la sua scadenza il 31 ottobre del 2023. Il documento coinvolge i datori di lavoro che fanno da sostituti di imposta, e prevede l’invio delle ritenute fiscali nei confronti dei loro lavoratori dipendenti. L’invio riguardava l’anno di imposta dello scorso anno, ovvero il 2022.

Assegno unico 2024 novità/ Cosa cambia dal prossimo anno? (2 novembre 2023)

Il Modello 770/2023 come abbiamo detto, è scaduto. Come ogni anno, anche per questa volta l’Agenzia Entrate oltre a fissare delle scadenze, impone l’invio del modello dichiarativo secondo dei requisiti specifici. Di seguito, vedremo quali sono le condizioni da dover soddisfare nei confronti dei propri dipendenti.

Transfrontalieri Svizzera, tassazione/ Nuovo addebito busta in paga: dal 3% al 6% (2 novembre 2023)

Modello 770 e scadenza 2023: cosa indicare

Prima di parlare del modello 770 e della sua scadenza del 2023, vediamo subito quali sono le voci che l’Agenzia delle Entrate vorrebbe che ogni datore di lavoro inserisse in fase di domanda:

Somme di denaro che sono soggetti a ritenute, sulla base dei redditi di capitale; Compensi legati all’avviamento commerciale; Contributi a privati ed enti pubblici; Riscatti da contratti di polizza sulla vita; Vincite, premi e ulteriori proventi finanziari (inclusi quelli che provengono da partecipazioni ad organismi di capitalizzazione collettiva in valori mobiliari di diritto estero); Somme soggette a ritenute alla fonte.

Nonostante il modello 770 sia stato semplificato, molti imprenditori si ostinano a tardare e nel peggiore dei casi, omettere l’invio del documento. Le multe dipendono dalla presentazione o dalla mancata presentazione delle ritenute sopra citate, il cui importo moratorio aumenta nei casi più gravi.

Inflazione rallenta/ Ma per un ricercatore della Bocconi, "il peggio deve arrivare" (2 novembre 2023)

Per fare un esempio: se le ritenute non venissero versate e il 770 venisse omesso, la multa è applicabile dal 120% al 240% delle ritenute fiscali non versante, con minimo 250€.

Sulle ritenute fiscali versate e omissione del modello 770, la multa va da un minimo 250€ fino ad un massimo di 2.000€.

Inoltre, si aggiunge un importo moratorio di 50€ per ogni collaboratore e dipendente che non viene indicato nella pratica. Va precisato che entro i 90 giorni dalla sua naturale scadenza, il 770 non viene definito “omesso”, ma tardivo. In questo caso si attribuisce una multa di 25€.

Viene invece, definito “omesso”, se il modello 770 venisse presentato oltre i 90 giorni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA