Modena, cadavere carbonizzato in auto/ Macabro ritrovamento in via Caruso

Macabro ritrovamento avvenuto nelle scorse ore in quel di Modena: un cadavere completamente carbonizzato. La notizia è stata battuta pochi minuti fa dalle agenzie, e riportata a cascata dai principali quotidiani online, a cominciare da Il Fatto Quotidiano, ma si sa ancora davvero poco su questa oscura vicenda. In base a quanto emerso il ritrovamento è stato effettuato durante la notte appena passata, fra lunedì 21 e martedì 22 ottobre 2019, attorno alle ore 3:00, in quel di via Caruso. Il cadavere è stato rinvenuto all’interno di un’automobile completamente bruciata così come il corpo senza vita. Visto lo stato in cui è stata rinvenuta la vittima, non è ancora possibile capire se si tratti di un uomo o di una donna, e solo dopo appurati controlli medici si conoscerà il sesso del poveretto. Una volta lanciato l’allarme si sono recati sul posto i carabinieri della compagnia locale nonché i vigili del fuoco.

MODENA, CADAVERE CARBONIZZATO IN AUTO: OMICIDIO O SUICIDIO?

Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, a cominciare dall’omicidio, passando per il suicidio. Non è da escludere che l’uomo o la donna in questione, sia stato assassinato poi il suo corpo dato alle fiamme per coprire ogni traccia. Oppure, l’uomo potrebbe essere stato colpito nel sonno da un incendio, e dopo essere svenuto per i fumi tossici, sarebbe morto fra le fiamme. Sembrerebbe che il rogo si sia sviluppato proprio in via Caruso, e gli uomini della scientifica sono al lavoro per fare chiarezza su quanto accaduto. Quello di oggi è il secondo cadavere ritrovato a Modena nel giro di un mese circa. Lo scorso settembre, infatti, nei boschi della provincia modenese era venuto alla luce un corpo in evidente stato di decomposizione di una donna di 62 anni, scomparsa da tempo, e di cui si era occupata anche la nota trasmissione di Rai Tre, “Chi l’ha visto?”.

