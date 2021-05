Modena City Ramblers/ 30 anni di musica folk oggi al Concertone Primo Maggio 2021

I Modena City Ramblers tornano sul palco del Concerto del Primo Maggio 2021. Quest’anno il gruppo folk, nato nel 1991, festeggia 30 anni di carriera. “Non sapevamo come chiamarci. Così scegliemmo Modena City Ramblers, come i Dublin City Ramblers. Dal punto di vista della comunicazione non era certamente adatto, era troppo lungo e molti si sbagliavano a scriverlo o a pronunciarlo, però alla fine si rivelò vincente”, ha raccontato Franco D’Aniello, uno dei membri storici dei Ramblers, a Vivo Modena.

Hanno dato molto in carriera e ora i MCR, sigla con la quale il pubblico ama nominarli, raccolgono i frutti di una vita spesa dietro microfoni, studi di registrazione, palcoscenici, feste della birra e grandi eventi, tra i quali, ovviamente, non poteva mancare anche quest’anno l’invito al Concerto del Primo maggio, una kermesse che li ha visti protagonisti tante volte in carriera: dai tempi di “Combat Folk”, uscito nel 1993, palese richiamo al “Combat Rock” dei Clash all’ultima esperienza in studio, con la raccolta acustica datata 2019 “Riaccolti”, prodotto in crowfounding grazie all’amore del loro immenso pubblico.

I Modena City Ramblers tornano al Concerto Primo Maggio 2021

Molto probabilmente i Modena City Ramblers porteranno sul palco del Concertone del Primo Maggio 2021, dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, la loro celebre versione di “Bella ciao”. Da sempre amanti della musica irlandese, i MCR hanno sempre celebrato la festa di San Patrizio. Lo scorso 17 marzo, infatti, si sono esibiti con un concerto in streaming: “Ripercorreremo 30 anni della nostra musica con i cavalli di battaglia di allora, ma anche con quelli attuali, saremo solo noi, senza ospiti particolari. È stato già difficile avere i permessi per organizzare tutto questo, quindi avere qualcun altro sul palco sarebbe stato ancora più complicato. Magari faremo la festa vera e propria quando si potrà tornare a suonare dal vivo in presenza”, ha detto D’Aniello alla vigilia dell’evento.

