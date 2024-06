Modena, si presenta in caserma con il cadavere della compagna in auto/ Avrebbe confessato di averla uccisa

Un uomo si è presentato in caserma a Modena con il cadavere della compagna in auto e si sarebbe costituito confessando di averla uccisa. Lo riporta Il Resto del Carlino, secondo cui la vittima avrebbe 41 anni e sarebbe madre di due figli. A raccogliere il racconto choc, scoprendo poi il corpo della donna nel veicolo, i Carabinieri del Comando provinciale del capoluogo emilano.

Stando a quanto si apprende, il presunto femminicidio sarebbe avvenuto nella notte tra il 10 e l’11 giugno e l’uomo sarebbe attualmente indagato per omicidio. Avrebbe dichiarato ai militari di averla assassinata e sarebbe stato interrogato per ore, ma il contenuto delle dichiarazioni rese agli investigatori non è trapelato. Il Corriere della Sera riporta che la 41enne sarebbe stata trovata con un sacco nero in testa stretto con un cavo elettrico. Avrebbe avuto anche una cintura intorno al collo.

Va in caserma con il corpo della compagna nel bagagliaio

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe recato in caserma nel cuore della notte e avrebbe rivelato ai carabinieri di aver ucciso la compagna. Una dichiarazione accompagnata da un macabro riscontro: il cadavere della 41enne, chiuso nel bagagliaio, sarebbe stato rinvenuto dai militari all’interno della vettura con cui l’uomo aveva raggiunto il Comando di Modena.

Stando alle informazioni trapelate finora, comunque frammentarie, la vittima aveva due figli nati proprio dalla relazione con il compagno reo confesso. Si tratta di una notizia che balza in testa alle cronache a pochi giorni da un altro drammatico caso che ha come vittima una donna: la notte tra il 28 e il 29 maggio scorsi, Giada Zanola ha perso la vita a Vigonza, in provincia di Padova, gettata da un cavalcavia sull’autostrada A4. Per la sua morte è indagato l’ex compagno Andrea Favero.

