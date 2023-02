Modern Warfare 2/ Svelato il codice del gioco dopo attacco hacker al dipendente

Modern Warfare 2, l’ultima serie di Call Of Duty, non ha più nessun segreto, ma questa volta per davvero. Infatti, lo scorso dicembre, un dipendente dell’azienda che ha realizzato il titolo, l’Activision, è stato vittima di un attacco hacker, un tentativo di phishing che lo ha messo in una posizione molto pericolosa.

Smart home/ Risparmi fino al 43% in bolletta: come funzionano i sistemi intelligenti

Al dipendente sono state sottratte tutte le informazioni che davano accesso al codice del videogame, una notizia che però, se da un lato ha preoccupato l’azienda, dall’altro ha reso felice molti giocatori, che hanno potuto ottenere delle informazioni molto interessanti.

Modern Warfare 2: cosa sappiamo sui “dettagli” svelati

Ora che Call Of Duty Modern Warfare 2 è stato svelato, sappiamo che cosa ci sarà in serbo per i giocatori. Activision purtroppo, non ha più segreti, anche se legalmente e commercialmente non abbiamo idea di cosa le possa accadere, quel che sappiamo però, è cosa aspettarci.

ChatGpt3/ "E' piena d'errori": parla Tatiana Tommasi, che lavora sul software

Lo spoiler è stato reso pubblico anche su Twitter, dove milioni di iscritti hanno lasciato commenti e condiviso il post, in cui era stato annunciato dall’attacco hacker al dipendente Activision, che portato inevitabilmente alle “informazioni segrete” che erano contenute nel documento.

.@Activision was breached December 4th, 2022. The Threat Actors successfully phished a privileged user on the network. They exfiltrated sensitive work place documents as well as scheduled to be released content dating to November 17th, 2023.

Activision did not tell anyone. pic.twitter.com/urD64iIlC5

Elon Musk/ Twitter non ha pagato 14 mln di fatture: cause legali in corso

— vx-underground (@vxunderground) February 20, 2023

Nello specifico, sappiamo che adesso è possibile ottenere ogni informazione sulle date d’inizio e di fine stagione. Come ad esempio sulle mappe, operatori ed armi. Oltre che, i diversi eventi (tra cui i Battle Pass) di Modern Warfare 2. L’ultimo termine della programmazione attuale, è fissata al mese di ottobre 2023.

Il leak non cambierà – probabilmente – le sorti del gioco, visto che vi sono partnership e accordi commerciali, siglati oramai da due anni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA