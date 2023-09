Moderna, accordo con Immatics per vaccini e terapie cancro/ “Tecnologia mRna unita a piattaforma Tcr”

Accordo tra Moderna e la biotech tedesca Immatics per la messa a punto di vaccini e terapie oncologiche. Le due società hanno deciso di unire le forze, mettendo in comune le loro strategie, rispettivamente quella a mRna e a base di Tcr (T cell receptor). L’intesa prevede una collaborazione multipiattaforma, quindi le tecnologie delle due società verranno sfruttate abbraccio diverse modalità terapeutiche come bispecifici, terapia cellulare e vaccini contro il cancro. Stando ai termini di tale accordo, Immatics riceverà un pagamento anticipato di 120 milioni di dollari. Successivamente riceverà finanziamenti per la ricerca e pagamenti per traguardi di sviluppo, normativi e commerciali che potrebbero superare i 1,7 miliardi di dollari.

La collaborazione tra Moderna e Immatics si fonda su tre pilastri. In primis, l’applicazione della tecnologia mRna di Moderna per l’espressione in vivo dei Tcr bispecifici (Tcer) di nuova generazione con emivita estesa di Immatics, che sono mirati a target specifici delle cellule tumorali. Il secondo è la combinazione tra la conoscenza di Moderna e le informazioni personalizzate provenienti dai dati su tumori e tessuti sani di Immatics per arrivare a scoprire e sviluppare nuovi vaccini antitumorali su mRna. Infine, la valutazione della terapia IMA203 Tcr-T di Immatics mirata all’antigene Prame, in combinazione con il vaccino antitumorale Prame mRNA di Moderna.

MODERNA GUIDERÀ SVILUPPO CLINICO E COMMERCIALIZZAZIONE VACCINI E TERAPIE

L’accordo tra Moderna e Immatics prevede l’avvio di studi preclinici e di uno studio clinico di Fase 1 per valutare sicurezza ed efficacia della combinazione con l’obiettivo di migliorare ulteriormente le risposte delle cellule T IMA203. Per Toni Weinschenk, Chief Innovation Officer di Immatics, «l’obiettivo contro il cancro di Immatics e le piattaforme Tcr, insieme alla tecnologia all’avanguardia dell’mRna di Moderna, rappresentano una potente combinazione che ha il potenziale per offrire benefici significativi ai pazienti affetti da cancro». L’accordo tra Immatics e Moderna prevede anche che la biotech tedesca riceva royalties scaglionate sulle vendite nette globali di prodotti Tcer e di alcuni prodotti vaccinali commercializzati.

Inoltre, la biotech può stipulare un accordo globale di condivisione di profitti e perdite per il Tcer in fase di sviluppo più avanzata. Il colosso americano Moderna guiderà lo sviluppo clinico e la commercializzazione dei vaccini antitumorali e delle terapie Tcer risultanti dalla collaborazione, mentre Immatics sarà responsabile della conduzione degli studi preclinici e di un potenziale studio clinico di Fase 1 che studierà IMA203 Tcr-T in combinazione con il vaccino mRna Prame per migliorare ulteriormente le risposte delle cellule T IMA203.











