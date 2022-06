Moderna “Da agosto booster contro Omicron 4 e 5″/ “Genera forti risposte anticorpali”

Moderna, per bocca del suo Ceo, Stéphane Bancel, ha annunciato che è in arrivo un richiamo vaccinale aggiornato per le sottovarianti Omicron 4 e 5. Queste sono state le dichiarazioni dell’esponente dell’azienda statunitense: “Ci stiamo preparando a fornire il nostro vaccino booster bivalente a partire da agosto, in vista di un potenziale aumento delle infezioni SARS-CoV-2 a causa delle sottovarianti Omicron all’inizio dell’autunno”. Bancel ha anche detto che il candidato vaccino mRna-1273.214 è in grado di generare potenti risposte anticorpali neutralizzanti contro BA.4 e BA.5 e che i nuovi dati saranno inoltrati alle autorità regolatorie e per una pubblicazione peer reviewed.

Covid, ok a vaccini Pfizer e Moderna per under 5 da Cdc e Fda/ "Efficaci e sicuri"

In una nota stampa, Moderna ha riferito che “un mese dopo la somministrazione in persone precedentemente vaccinate e sottoposte a richiamo, una dose booster di 50 microgrammi di mRNA-1273.214 ha suscitato contro Omicron 4 e 5 potenti risposte anticorpali neutralizzanti in tutti i partecipanti, indipendentemente dal fatto che avessero avuto o meno un’infezione precedente da SARS-CoV-2. In particolare, mRNA-1273.214 ha potenziato i titoli neutralizzanti contro BA.4 e BA.5 di 5,4 volte sopra il livello basale in tutti i partecipanti allo studio indipendentemente da un’infezione precedente e di 6,3 volte nel sottogruppo dei partecipanti sieronegativi”, vale a dire coloro che non avevano mai contratto il Coronavirus.

Vaccini Covid, ok Fda per bimbi dai 6 mesi/ Ema testa quello Pfizer contro varianti

MODERNA, DOSE BOOSTER CONTRO OMICRON 4 E OMICRON 5 A PARTIRE DA AGOSTO: “TITOLI NEUTRALIZZANTI ELEVATI”

Al netto del fatto che le autorità competenti debbano ancora esaminare i dati scientifici connessi ai test condotti sulla dose booster contro Omicron 4 e Omicron 5 prodotta da Moderna, va da sé che sia oltremodo incoraggiante sapere di disporre di un ulteriore scudo contro le infezioni da Covid-19 in vista di un’eventuale recrudescenza della pandemia dopo l’estate.

“Di fronte alla continua evoluzione di SARS-CoV-2 – ha asserito Stéphane Bancel, Ceo di Moderna – siamo molto incoraggiati dal fatto che mRNA-1273.214, il nostro principale candidato booster per l’autunno, abbia mostrato titoli neutralizzanti elevati contro le sottovarianti Omicron 4 e Omicron 5, che rappresentano una minaccia emergente per la salute pubblica globale”.

Moderna, nuovo vaccino per Omicron in estate/ Risposta superiore da booster bivalente

© RIPRODUZIONE RISERVATA