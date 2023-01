Moderna, guadagni per 18,4 miliardi di dollari dai vaccini/ E per il Covid-19…

Moderna, i ricavi dai vaccini

Moderna ha comunicato, in una nota ufficiale, di aver mantenuto inalterate le stime sui ricavi dai vaccini contro il Covid-19 per il 2023. Al momento sono di 5 miliardi di dollari i guadagni, con la possibilità di ottenere poi, come spiegato dalla stessa società, ulteriori contratti in Europa, Giappone, Stati Uniti e non solamente. L’azienda ha annunciato che nel solo 2022 ha ottenuto ricavi dai vaccini per circa 18,4 miliardi di dollari.

I ricavi rientrano nella forchetta di 18-19 miliardi di dollari che aveva previsto la stessa società, mentre il consensus era fissato invece a 17,8 miliardi di dollari. I risultati finali del 2022 arriveranno a metà febbraio. Il titolo di Moderna ha guadagnato il 3,6%.

Moderna lavora al vaccino contro il cancro

Solo poche settimane fa Moderna ha comunicato di aver testato in maniera positiva il vaccino contro un cancro. Kyle Holen, Head of Development, Oncology and Therapeutics della farmaceutica Moderna, ha spiegato a Che Tempo Che Fa come funziona proprio il vaccino a mRna contro il tumore: “Siamo tutti entusiasti perché è la prima volta che questo vaccino è promettente per i pazienti oncologi. Stiamo esplorando una serie di altri campi con la tecnologia. Questo vaccino una volta usato in combinazione con un altro trattamento immunitario, può ridurre il rischio di recidive o di morte. Lo abbiamo migliorato del 44%, la cosa ci entusiasma tantissimo”.

“La tecnologia potrà essere utilizzata per diverse tipologie di cancro. Lo stiamo sperimentando per il polmone, il colon retto, cancro al seno. È assolutamente promettente e ci saranno ulteriori possibilità in futuro”. Riguardo le tempistiche della scoperta, l’esperto ha affermato: “Speriamo di poter avere questa tecnologia il prima possibile. Dipende dai nostri colloqui con le autorità europee e non solo. Presenteremo loro i nostri dati e speriamo che capiscano quanto siano promettenti e ci diano l’autorizzazione”.

