Ogni contribuente può opportunamente provvederà alla modifica dei dati della dichiarazione precompilata o all'opposizione.

La modifica dei dati in una dichiarazione precompilata è un’opportunità che l’Agenzia delle Entrate offre a qualunque contribuente. Dal momento in cui i cittadini pagano una prestazione detraibile, l’acquisizione dell’informazione avviene tramite la tessera sanitaria.

Dall’ultima circolare Ade, si appura che l’agenzia governativa specifica che chiunque volesse ha il diritto non solo di consultare la nuova precompilata, ma in caso di errori può richiederne la correzione o l’opportuna variazione.

Come si fa la modifica dei dati della dichiarazione precompilata

La modifica dei dati di una dichiarazione precompilata è un’operazione che può essere eseguita volontariamente e in maniera automatica. É sufficiente accedere alla propria area riservata, controllare i dati opportunatamente inseriti e tramite un servizio apposito cambiare le o l’informazione.

Tramite il portale non ci sono particolari limitazioni, anzi è possibile effettuare delle modifiche anche sui costi sostenuti dai familiari a proprio carico. Una volta eseguito il salvataggio, il sistema provvederà ad aggiornare le informazioni corrette e le trasmetterà al sistema sanitario.

Il gestionale è direttamente associato alla tessera sanitaria del contribuente, che terrà conto dei nuovi dati e provvederà conseguenzialmente a rimodulare gli eventuali rimborsi o richiesta di restituzione dei soldi (sui conguagli a debito).

Come omettere i propri costi sanitari

I cittadini italiani hanno anche l’opportunità di opporsi all’acquisizione automatica dei dati in riferimento a quanto sostenuto economicamente. Il modo più semplice è quello di non fornire il proprio codice fiscale o la tessera sanitaria al momento dell’acquisto in farmacia o laddove venga dato lo scontrino.

Oppure nel caso in cui si svolgesse una visita medica, il contribuente dovrà riferire al medico la sua volontà di opporsi alla registrazione della spesa. Il dottore o l’infrastruttura ospedaliera, a sua volta dovranno conservare accuratamente la richiesta oppositiva.

Esistono altre due soluzioni, la prima è quella di chiamare direttamente l’Agenzia delle Entrate (lo 0697617689 da rete mobile o 800909696 da rete fissa, mentre il +39 0645470468 (dall’estero) o mandare una email con l’apposito modulo di negazione all’indirizzo [email protected].

La seconda alternativa (anche la più veloce) è la richiesta tramite l’area riservata. Nel proprio elenco di costi è possibile selezionare o deselezionare quali informazioni non vorrebbero esser trasmesse.