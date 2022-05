Modifiche Superbonus/ Cosa cambia con la nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate

Nuove modifiche al Superbonus e altri bonus governativi stanziati per il 2022. Una nuova circolare comunicata dall’Agenzia delle Entrate stessa, ha affermato che ci saranno dei cambiamenti da non sottovalutare.

Nello specifico, si tratta di:

Modifiche al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus;

Misure antifrode;

Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti con riferimento agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Modifiche Superbonus e bonus: di cosa si tratta?

Tra le varie modifiche al Superbonus e agli altri bonus, per contrastare le Frodi, l’Agenzia delle Entrate ha messo in atto delle limitazioni specifiche riguardo la cessione dei crediti dal Decreto Aiuti, Decreto Energia, Frodi e Sostegni Ter.

Cosa cambia dunque? Dal 1° maggio dell’anno 2022, successivamente alla prima cessione del credito di imposta, le ultime due cessioni sono effettuabili solo nei confronti di intermediari finanziari, banche, gruppi bancari e imprese d’assicurazione.

Sempre dalla stessa data (1° maggio 2022), sia società che banche appartenenti ad un gruppo bancario, hanno facoltà di cedere i crediti ai correntisti, purché essi siano professionali.

Per i correnti cessionari del credito, tale operazione non sarà consentita in un momento successivo.

Le novità dal 1° maggio non finiscono qui, infatti sarà negata anche la cessione parziale. Questo perché tali crediti che derivano appunto dalla cessione del credito o dalle opzioni di sconto, non hanno l’onere di formare oggetto di cessioni parziali dopo la “prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate”.

La circolare 19 del 27 maggio 2022, specifica tutti i cambiamenti che dovranno esser rispettati in base alle date prefissate. Le modifiche al Superbonus verranno apportate per poter migliorare la situazione relativa alla cessione del credito o allo sconto in fattura.

Infatti negli ultimi periodi, è innegabile che sia privati che aziende hanno riscontrato non poche difficoltà per poter esser soddisfatti del Superbonus e di tutti quei bonus e agevolazioni che avrebbero dovuto abbattere una serie di costi.











