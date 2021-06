Modonna e Jean Paul Gaultier/ Nuovo corpetto per celebrare 30 anni di amicizia

Quello tra la regina del pop Madonna e il designer Jean Paul Gaultier è un sodalizio che dura da trent’anni. La figura iconica di Gaultier, definito l’enfant terrible de la moda, è strettamente legata al famoso corsetto a cono indossato da Madonna durante il tour Blond Ambition del 1990. La storia di questo reggiseno risale però al 1983 e nasce dalla visione dello stilista riaffermare l’iperfemminilità disprezzata dalla prima ondata femminista degli anni ’70. A dargli però la spinta necessaria e la celebrità – tanto da renderlo riconoscibile ed iconico – è stata appunto Madonna.

Il corsetto a cono è ancora oggi il capo simbolo delle collezioni di Gaultier che negli anni è stato portato in passerella in ogni declinazione possibile. A trent’anni di distanza dall’esibizione durante il Blond Ambition, Madonna – sessantatré anni il prossimo agosto – ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con un nuovo corpetto ricoperto da cristalli Swarovski firmato Jean Paul Gaultier. Si tratta di una creazione pensata da Jean Paul Gaultier per la pop star e realizzata in collaborazione con Lecourt Mansion.

‘Thanks JPG for the fierce shirt! You always make a girl want to Strike A Pose!!’ ha scritto la cantante sotto la foto con il nuovo reggiseno di Gaultier. Secondo quanto scrive il Daily Mail, il sodalizio creativo tra i due – sfociato poi in un’amicizia – nasce grazie ad una telefonata da parte della regina del pop al designer. Come raccontato dallo stesso Gualtier in un’intervista rilasciata nel 2001 al New York Times, “Madonna mi chiamò per la prima volta nel 1989 due giorni prima della mia sfilata ready-to-wear. Credevo che la mia assistente stesse scherzando. Io ero già un suo grande fan”. Lo stilista ha poi continuato dicendo che “Sapeva benissimo cosa volesse. Una tuta a righe e un corsetto molto femminile. Madonna adora i miei capi perché combinano la mascolinità con la femminilità”. Negli anni sono state tante le occasioni in cui abbiamo visto la cantante indossare degli abiti firmati Jean Paul Gaultier, tra cui il Met Gala 2018 che aveva come tema “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” e il MDNA tour, in cui la cantante ha indossato una versione rinnovata del celebre corsetto a cono.

