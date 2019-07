Modric al Milan/ Boban tenta il colpo impossibile: Real Madrid tentenna..

Dopo esser stato vicinissimo all’Inter la scorsa estate, il Pallone d’Oro in carica Luka Modric ha passato una notte da “vicino” (non esageriamo con i superlativi questa volta) dell’altra squadra di Milano, il nuovo Milan di Boban e Maldini. A rivelarlo per primo è Luca Momblano, giornalista sportivo di Telelombardia (il primo a rivelare della trattativa CR7 alla Juventus lo scorso anno, ma anche quello che si era detto convinto dell’arrivo di Guardiola in bianconero): la voce lanciata è che il Milan starebbe pensando a prendere il n.10 dei Blancos per rilanciare il brand e il centrocampo rossonero. A quel punto gli esperti di calciomercato si sono scatenati e nel giro di qualche ora si è scoperto – spiega Sportmediaset – che Zvone Boban il segno di “Zorro” ha provato davvero a piazzarlo, facendo sognare i tifosi del Milan. L’ex n.10 rossonero ha chiamato il suo connazionale ed erede per farli la proposta “impossibile”: «ciao Luka, verresti al Milan?».

MODRIC AL MILAN: SOLO UN SOGNO?

Il nuovo Chief Football Officer del Milan – il caro e vecchio Zorro Boban – ci ha provato ma con ogni probabilità, secondo la cara legge del calciomercato sempre attiva (ci si muove dove ci sono i soldi) potrebbe aver già spento i sogni dei tifosi e di Giampaolo che già immaginava il suo rombo di centrocampo con il centro di gravità permanente che avrebbe parlato esclusivamente croato. La Gazzetta dello Sport stamattina spegne i residui sogni: il regista classe 1985 sta per prolungare il contratto in scadenza tra un anno (giugno 2020) col Real Madrid da 10 milioni di euro netti a stagione. Dopo aver preso Theo Hernandez sulla sinistra, ora il Milan puntava forte ad un regista-tuttocampista: Dani Ceballos resta il sogno più concreto, ma per quel n.10 made in Croatia è evidente che il sogno sarebbe stato di quelli impossibili, quasi utopici. Certo, se poi si guarda indietro, Ronaldo alla fine alla Juve ci è andato per davvero: la speranza resta l’ultima a morire, ma è davvero difficile che Boban riesca nell’impresa. Almeno per ora.

