MODRIC AL MILAN/ Calciomercato, il Pallone d’Oro colpo clamoroso dei rossoneri?

Una voce clamorosa ha iniziato a circolare per quanto riguarda il calciomercato del Milan: Luka Modric, l’ultimo Pallone d’Oro, campione d’Europa nel 2018 col Real Madrid e vicecampione del mondo con la Croazia nello stesso anno, potrebbe passare in rossonero. Una pista che si apre a sorpresa, considerando che secondo quanto fatto trapelare, Elliot e Gazidis hanno fissato per questa sessione estiva di mercato a 25 milioni di euro il limite massimo di investimento da parte del Milan per il cartellino di un giocatore. Ma il rapporto tra Modric e il Real Madrid scricchiola da tempo e già l’anno scorso il calciatore era stato segnalato come molto vicino a un possibile passaggio all’Inter. Un tira e molla che aveva irritato non poco il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, e che ha portato poi al rinnovo del contratto col giocatore. Ma ora la situazione potrebbe prendere sviluppi imprevedibili a tinte rossonere.

PER MODRIC CONTA L’AMICIZIA CON BOBAN

La trattativa che potrebbe portare Luka Modric al Milan appare difficile ma non impossibile: l’idea nasce da un incontro avvenuto nella giornata di martedì a Casa Milan tra l’agente serbo del calciatore croato, Vlado Lemic, e la dirigenza rossonera che può vantare una carta importante da giocare in un eventuale dialogo professionale con Modric. Il croato è infatti legato da una solida amicizia con il connazionale Zvonimir Boban, entrato proprio da poche settimane a far parte della dirigenza del Milan e pronto a giocarsi le carte giuste per convincere il vicecampione del mondo a tentare l’avventura in Italia. Il problema sono i costi e l’ingaggio, che si sta rivelando una zavorra per il Real Madrid stesso: che per un calciatore di 33 anni non sarebbe più disposto a spendere, fino al 2021, dodici milioni e mezzo di euro l’anno. Se Modric accettasse di ridiscutere l’accordo, le porte del Milan potrebbero aprirsi visto che Perez, per alleggerirsi dell’ingaggio, sarebbe disposto a non chiedere la luna per il cartellino, manifestando ben altra disponibilità di quella avuta con l’Inter lo scorso anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA