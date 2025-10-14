I moduli della Rottamazione Quater possono essere scaricati online e poter continuare a pagare le restanti rate residue.

Sul portale dell’AdeR sono disponibili i moduli da scaricare per chi ha aderito alla rottamazione quater, da poter utilizzare soltanto a partire dall’11ª rata in poi, così da renderli validi già dal prossimo anno (2026).

Fino a quest’anno, infatti, il modulo era valido soltanto fino al pagamento della decima rata, mentre i clienti di ContiTu hanno potuto ottenere i piani direttamente online senza necessità del cartaceo.

Bonus casa 2026/ Proroga: niente tagli e ipotesi riduzione sul rientro

Come scaricare i moduli della Rottamazione Quater

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha specificato che i moduli per la Rottamazione Quater sono scaricabili autonomamente e direttamente dalla piattaforma ufficiale online.

La decima rata – ricorda l’ente governativo – va saldata entro il 30 novembre di quest’anno, utilizzando sempre il modulo allegato originariamente (in alternativa è possibile scaricarne una copia originale dal sito ufficiale).

Conto Termico 3.0/ Benefit al 65% e novità importanti: requisiti e iter

Per chi desiderasse una copia dei moduli per il pagamento a rate, l’AdeR mette a disposizione il servizio online “Copia comunicazione”, che consente il download tramite due modalità: inviando la richiesta via email oppure accedendo direttamente al portale.

Come utilizzare il servizio “Copia comunicazione”

Il servizio Copia comunicazione permette di ottenere la documentazione necessaria per procedere al pagamento rateale. La prima modalità consiste nell’accedere con autenticazione digitale (CNS, SPID, CIE o Entratel) e recarsi nella sezione dedicata al download.

Smaltimento rifiuti elettronici/ Ritiro gratuito a casa e senza acquisto: come funziona

In alternativa, per chi non disponesse delle proprie credenziali, è possibile inviare la richiesta via email. L’ente provvederà a restituire le copie richieste allo stesso indirizzo di posta elettronica.

Novità per i decaduti

Cogliamo l’occasione per ricordare l’opportunità riservata ai decaduti prevista nel nuovo Decreto Milleproroghe, che ammette coloro che al 31 dicembre 2024 non sono riusciti a pagare i debiti in tempo.

Il Decreto stabilisce che la riammissione è valida soltanto per i crediti da estinguere e pattuiti al momento dell’adesione, e può essere concessa indipendentemente dal motivo del ritardo o del mancato pagamento.

La possibilità è rimasta valida fino al 31 luglio di quest’anno, 2025, e la scelta poteva essere basata su un pagamento in un’unica soluzione oppure in più rate.