Mogadiscio, attacco a convoglio militare italiano/ Somalia: “Non ci sono feriti”

Mogadiscio, attacco contro convoglio militare italiano: questa la notizia diffusa dai media della Somalia e confermata da fonti della Difesa. Secondo una primissima ricostruzione, che necessita di conferma da parte delle autorità, un convoglio nostrano sarebbe finito vittima di un attentato terroristico mentre percorreva la strada Jaale-Siyaad, situata a nord del distretto di Hodan. La stampa locale spiega che l’attacco è avvenuto con un ordigno esplosivo artigianale dopo che il mezzo con a bordo i militari italiani aveva appena lasciato la “green zone”, diretto verso il ministero della Difesa della Somalia. Il ministero della Difesa conferma la presenza di convogli italiani sul luogo dell’attacco e, soprattutto, che non ci sarebbero dei feriti.

MOGADISCIO, ATTACCO CONTRO CONVOGLIO MILITARE ITALIANO: NON CI SONO FERITI

Rai News spiega che i mezzi coinvolti risultano due Vtlm (Veicolo tattico leggero multiruolo) Lince, con i militari di rientro da un’attività d’addestramento a favore delle forze di sicurezza somale. Le cause dell’esplosione sono ancora in corso di accertamento, ma tutto lascia pensare ad un atto terroristico. Un ulteriore segnale arriva dalle notizie diffuse dai media locali a proposito di un altro attacco, registrato nelle scorse ore, contro una base militare americana utilizzata come base per gli attacchi condotti con droni: Sky Tg 24 spiega che nell’area sono risuonati i colpi di armi automatiche, attesi aggiornamenti a stretto giro di posta. Ricordiamo che l’Italia è impegnata in Somalia nell’ambito della missione internazionale EUTM Somalia, parte della strategia europea per il Corno d’Africa: Fanpage evidenzia che sono poco più di un centinaio i soldati nostrani impegnati, con una ventina di mezzi.

