Ieri Federica Mogherini, rettrice del collegio d’Europa, è stata fermata nell’ambito di una inchiesta della procura europea sui fondi del SEAE

Da Bruxelles arriva il terremoto. L’indagine riguarda presunte irregolarità commesse da Federica Mogherini, rettrice del Collegio d’Europa, già alto rappresentante per la politica estera europea e vicepresidente della Commissione Juncker, nell’assegnazione di un appalto da circa 990mila euro per un programma di formazione per giovani diplomatici, finanziato con fondi UE. Insieme a Mogherini, l’inchiesta coinvolge l’ambasciatore Stefano Sannino e l’italo-belga Cesare Zegretti, co-direttore dell’Ufficio executive education, training and projects del collegio dal gennaio 2022.

Certificazione dei media: cos'è e come funziona la proposta di Macron/ "Un pericolo per la libertà di stampa"

I reati ipotizzati sono frode negli appalti pubblici, corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale (ad esempio, divulgazione di informazioni riservate durante la gara d’appalto). Gli episodi risalgono al periodo 2021-2022, ben prima dell’arrivo di Kallas al vertice. Corruzione a livelli altissimi, si ipotizza, con il fermo di tre persone.

Caldaie a gas: l'UE revoca lo stop alla vendita del 2029/ Resta il nodo della direttiva sulle Case Green

Il SEAE (Ufficio europeo per l’azione esterna) è sotto la sua responsabilità, ma un funzionario UE ha precisato all’AFP che l’inchiesta non riguarda attività successive al 2024, quindi non tocca la gestione attuale. Kaja Kallas non è indagata, ma l’operazione negli uffici che dirige ha inevitabilmente creato tensioni. Soldi, favori o altro che avrebbero violato le legge europee, secondo la Procura.

Gli inquirenti europei hanno attivato i loro poteri per fare chiarezza su vicende che molti dicono far impallidire il Qatargate. Che sia vero o meno si vedrà, per ora ci si augura che tutti possano dimostrare la loro innocenza. Ma di certo sono vicende che al livello internazionale stanno mostrando un volto nuovo della classe dirigente. Arresti in Ucraina, le telefonate di Witkoff che emergono sui giornali, l’UE che viene scossa da inchieste e ipotesi di reato. Una intera struttura di poteri che viene messa sotto attenzione da meccanismi di indagini, leciti, e di spionaggio, illeciti, che minano le fondamenta dell’establishment.

MOGHERINI FERMATA/ 1. Nell’accusa di corruzione un “messaggio” che viene dagli Usa

Ma cosa accade, per davvero? Difficile non pensare che quanto sta accadendo non farà crollare più di qualche pezzo del sistema. E quello europeo è quello più fragile. Un coacervo di cooptati politici con funzioni di governo nei loro Paesi di origine che dovrebbero guidare centinaia di milioni di cittadini.

Il modello ha molti limiti e qualche anticorpo, le indagini sulla Mogherini appaiono per ora nebulose, legate al suo rapporto con il Collegio europeo. La vicenda non aiuta, con tutto ciò accade nel mezzo di un braccio di ferro con la Russia, che accusa gli europei di essere governati da corrotti.

È forse il tempo che ci si fermi a riflettere, a sinistra e a destra, su dove portare il nostro Paese e quel ruolo dargli. Senza Europa non possiamo esistere. Ma che sia limpida, trasparente e governata in modo ineccepibile. Dobbiamo essere noi europei più forti, pretendere più nitidezza di altri sistemi di potere che vogliono affossarla per renderci staterelli da gestire a loro piacimento. Ci vogliono deboli, minati nelle fondamenta della fiducia verso la nostra classe dirigente, vassalli senza potere in balia di chi, senza conoscere la democrazia, ci addita come il male. Non possiamo e non dobbiamo consentirlo.

Ora è il momento di essere europeisti a tutti i costi. Anche contro chi oggi governa questa Europa se non è degno. Aspettiamo le inchieste della Procura sperando che non finisca tutto in niente, o quasi, come fu per il Qatargate. Stavolta non ne usciremo senza pagare un prezzo altissimo. Non è tempo di mondiali di calcio ma di un conflitto feroce tra sistemi di potere. E noi siamo la preda più ambita.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI