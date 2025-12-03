Perché sono stati rilasciati Mogherini, Sannino, Zegretti dopo gli interrogatori fiume dell'EPPO di Bruxelles: le accuse e gli scenari, cosa sappiamo finora

MOGHERINI (E GLI ALTRI INDAGATI) NON ANDRANNO IN CARCERE PER IL MOMENTO: COS’È SUCCESSO IERI

Da mattino fino a notte fonda, tanto è durato l’interrogatorio dei tre italiani fermati ieri a Bruxelles nell’ambito dell’inchiesta sui fondi UE legati all’attività del Collegio d’Europa e del Servizio Europeo di Azione Esterna: Federica Mogherini, assieme all’ambasciatore Stefano Sannino e al dirigente Cesare Zegretti sono stati rilasciati dopo l’una di notte, con la conferma delle loro accuse a carico ma senza percorrere la strada del carcere in quanto «non vi è pericolo di fuga».

Formalmente però resta il dato: l’ex Ministra e Alto Rappresentante per la Politica Estera europea Mogherini, con gli altri due fermati ieri, sarebbero al centro del nuovo terremoto giudiziario che sta sconvolgendo le istituzioni UE appena due anni dopo l’altro scandalo Qatargate. Come allora, anche oggi vengono coinvolti membri del Partito Democratico con la differenza però che per l’ex Ministro degli Esteri è rimasta la libertà personale, senza dunque che i giudici abbiano proceduto con le misure cautelari.

Le accuse restano frode, corruzione negli appalti, conflitto di interessi e anche violazione del segreto professionale: uno scandalo sui fondi per i giovani diplomatici europei che potrebbe, potenzialmente, coinvolgere anche altri nomi visto che le indagini non sono ancora terminate. I sospetti permangono sul nuovo appalto per l’Accademia Diplomatica dell’Ue, con il ruolo del Collegio d’Europa – di cui Mogherini è rettrice dal 2020, praticamente subito dopo aver terminato il suo ruolo di “Lady PESC” nella Commissione Europea pre-Von der Leyen – ritenuto centrale nell’aver ottenuto presunte informazioni “privilegiate” in merito ai criteri di selezione del bando, prima ovviamente della pubblicazione.

GLI INDAGATI RILASCIATI DOPO GLI INTERROGATORI MA LE ACCUSE RIMANGONO: ECCO COSA SAPPIAMO FINORA

Perquisizioni a fondo, grancassa mediatica come sul caso Qatargate (di cui tra l’altro, proprio oggi, arriva notizia della revoca di immunità parlamentare per la dem Alessandra Moretti) e accuse a mezzo stampa con indagini ancora in corso: il caso dei fondi UE e del Collegio d’Europa resta al centro degli scenari giudiziari in UE, con l’ex Ministra Mogherini che al momento ancora non ha voluto rilasciare un commento sulla vicenda.

La Procura Europea assieme a quella di Bruxelles ritiene vi siano numerose irregolarità tra Seae e Collegio relative agli anni 2021-2022, ma non ritengono al momento coinvolte le attività gestite dall’attuale Alto Rappresentante per gli Esteri, la commissaria Kaja Kallas (come confermato da funzionai UE alla stampa francese). Il Collegio d’Europa in una nota perla di completa trasparenza e rispetto delle indagini, «rispettando i più elevati standard di integrità, correttezza e conformità»,

Tanto Mogherini quanto Sannino e Zegretti (italo-belga, dirigente del Collegio) sono stati fermati e poi rilasciati perchè l’EPPO di Bruxelles non li ritiene in grado di fuga o compromissione: per poter eseguire il fermo però la magistratura europea ha chiesto, e ottenuto in poco tempo, la rimozione dell’immunità diplomatica.