Mogli Nelson Mandela/ Tre matrimonio con Evelyn Ntoko Mase, Winnie Madikizela, Graca Machel…

Nelson Mandela ha avuto ben tre mogli, per tre volte ha deciso di dire sì anche se non sempre le cose sono andate come lui si sarebbe aspettato. Il primo matrimonio è arrivato con Evelyn Ntoko Mase con la quale si sposò nel 1943 e dalla quale divorziò nel 1957 dunque 14 anni dopo. La donna è stata un’infermiera che Mandela conobbe grazie a Walter Sisulu, suo cugino, e ad Albertina, la moglie di questo. Si sposarono alla Native Commissioner’s Court e vissero nella città di Soweto dando alla luce ben quattro figli. La più famosa tra le mogli è la seconda Winnie Madizikela, interpretata nel film Mandela – La lunga strada verso la libertà da Naomie Harris. La donna divenne nota anche per il suo impegno politico oltre per il matrimonio con il noto attivista. Per diversi anni fu capo dell’African National Congress Women’s League e inoltre fu membro anche del Comitato Esecutivo Nazionale dell’ANC. Donna dal grande carattere è ricordata per il suo grandissimo cuore e per quanto teneva ai progetti umanitari. Scomparve nel 2018 a Johannesburg.

Mogli Nelson Mandela, l’ultimo matrimonio

Dopo Evelyn Ntoko Mase e Winnie Madikizela la terza moglie di Nelson Mandela fu Graca Machel quando il noto attivista aveva 80 anni. La donna è ancora in vita, nata a Incadine il 17 ottobre del 1945 è una politica che è partita con il ruolo di avvocato. Originaria del Mozambico è stata naturalizzata sudafricana. All’Università di Lisbona studiò filologia romanza, ma fu costretta a lasciare e rifugiarsi in Svizzera per fuggire da un mandato di arresto per il coinvolgimento nelle attività politiche dell’ateneo. La donna parla ben 8 lingue, oltre a francese, spagnolo, inglese, italiano e portoghese infatti si districa perfettamente anche con tsonga, afrikaans e xhosa. Tra le curiosità sulla sua vita c’è anche quella di essere stata l’unica donna della storia a diventare first lady di due diverse repubbliche. Dal 1975 al 1986 lo fu del Mozambico e dal 1998 al 1999 del Sudafrica.



