Chi sono le mogli di Pelè

La vita del compianto campione brasiliano, venuto a mancare nel 2022, è stata davvero ricca di emozioni e colpi di scena. Pelè ha vissuto infatti una vita movimentata anche dal punto di vista sentimentale, dove non sono mancate le mogli, con le quali ha messo al mondo la bellezza di sette figli. Tre mogli, Rosemeri dos Reis Cholbi, Assiria Seixas Lemos e Marcia Cibele Aoki, tre grandi amori che hanno riempito la vita del calciatore, che non è sempre riuscito a vivere in fedeltà le relazioni. La prima moglie di Pelè in ordine cronologico è stata Rosemeri dos Reis Cholbi sposata il 21 febbraio del 1966. Dal loro matrimonio sono nati tre figli Kelly, Edinho, Jennifer.

Michelle Hunziker ha un nuovo fidanzato?/ Paparazzata con due uomini: "Sembravano affiatati"

Poi sono arrivati altri amori, con Pelè che ha sempre confermato di non essere stato fedele: “La mia prima moglie, la prima ragazza, lo sapevano. Non ho mai mentito”, anche se la moglie Marcia ha smentito la cosa spiegando: “Diceva che era una relazione aperta, ma era aperta solo per lui”.

Mogli Pelè, la confessione: “Non sono stato neanche un bravo padre”

Dopo il primo matrimonio con Rosemeri, concluso nel 1982, Pelè è convolato nuovamente a nozze. Il fuoriclasse brasiliano si sposa con Maria da Graça Meneghel conosciuta come Maria da Graca Xuxa, una conduttrice televisiva, attrice e cantante, ma la relazione non supera i cinque anni in quel caso. Assiria Seixas Lemos, psicologa e cantante più giovane di 16 anni. Dal loro amore sono nate le gemelle Joshua e Celeste.

Zucchero, chi è il cantante emiliano/ Angela Figliè, Francesca Mozer: due matrimoni e tre figli

Dal 2010 il campione è legato a Marcia Cibele Aoki, una 41enne imprenditrice di di attrezzature mediche che aveva conosciuto negli Stati Uniti, a New York. Amori, matrimoni e tradimenti, con Pelè che ha confessato a cuore aperto di non essere stato abbastanza presente anche con i figli: “Non sono stato un bravo papà” ha confessato il fenomeno quando era ancora in vita.