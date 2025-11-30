Moglie Alberto Angela, chi è Monica: il matrimonio nel 1992, dal loro amore sono nati i tre figli
Nel corso della sua vita ricca di cultura e informazione, tramandata da papà Piero, Alberto Angela è riuscito a trovare la felicità al fianco della storica moglie Monica. Un punto di forza, un centro di gravità intorno al quale la sua vita è ruotata nel corso degli anni. E la stessa Monica è rimasta al suo fianco quando Alberto Angela si è ritrovato a fare i conti con una delle pagine più drammatiche della sua vita, il rapimento che rischiò di finire in maniera ben peggiore.
Fu sequestrato mentre si trovava in Niger con la sua troupe, un evento traumatico che scaturì in Alberto Angela la paura di non rivedere più i suoi figli e la moglie un giorno: “Ho temuto davvero di non rivedere più mia moglie. Poi per fortuna mi hanno liberato” ha raccontato negli anni successivi tornando sul fattaccio. Alberto Angela e la moglie Monica si sono sposati nel 1992, dalla loro unione sono poi nati tre meravigliosi figli.
Moglie Alberto Angela, chi è Monica: è la madre dei tre figli
Dalla storia d’amore tra Alberto Angela e Monica sono nati i tre figli della coppia, Alessandro, Edoardo e Riccardo. Una storia d’amore da libro cuore, sulla quale Alberto Angela ha raccontato di aver riflettuto a lungo nel periodo di sequestro.
Una storia d’amore speciale che prosegue a distanza di oltre trent’anni, anche se Monica non ha mai apprezzato le luci dei riflettori e ha sempre preferito vivere un passo dietro il marito e il suocero, due colonne portanti della cultura italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma il vero segreto, la scintilla che innesca ogni meccanismo per Alberto Angela, è la sua dolce metà Monica.