Moglie Alberto Angela, chi è Monica: il matrimonio nel 1992, dal loro amore sono nati i tre figli

Nel corso della sua vita ricca di cultura e informazione, tramandata da papà Piero, Alberto Angela è riuscito a trovare la felicità al fianco della storica moglie Monica. Un punto di forza, un centro di gravità intorno al quale la sua vita è ruotata nel corso degli anni. E la stessa Monica è rimasta al suo fianco quando Alberto Angela si è ritrovato a fare i conti con una delle pagine più drammatiche della sua vita, il rapimento che rischiò di finire in maniera ben peggiore.

Mia Martini, Loredana Bertè sulla morte della sorella: "Mi manca"/ "Suicidio? Mistero non risolto"

Fu sequestrato mentre si trovava in Niger con la sua troupe, un evento traumatico che scaturì in Alberto Angela la paura di non rivedere più i suoi figli e la moglie un giorno: “Ho temuto davvero di non rivedere più mia moglie. Poi per fortuna mi hanno liberato” ha raccontato negli anni successivi tornando sul fattaccio. Alberto Angela e la moglie Monica si sono sposati nel 1992, dalla loro unione sono poi nati tre meravigliosi figli.

Figli Alberto Angela, chi sono Riccardo, Edoardo e Alessandro/ Il secondogenito poteva diventare un modello

Moglie Alberto Angela, chi è Monica: è la madre dei tre figli

Dalla storia d’amore tra Alberto Angela e Monica sono nati i tre figli della coppia, Alessandro, Edoardo e Riccardo. Una storia d’amore da libro cuore, sulla quale Alberto Angela ha raccontato di aver riflettuto a lungo nel periodo di sequestro.

Una storia d’amore speciale che prosegue a distanza di oltre trent’anni, anche se Monica non ha mai apprezzato le luci dei riflettori e ha sempre preferito vivere un passo dietro il marito e il suocero, due colonne portanti della cultura italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma il vero segreto, la scintilla che innesca ogni meccanismo per Alberto Angela, è la sua dolce metà Monica.

Compagno Loredana Bertè, chi è: dal primo matrimonio con Roberto Berger a Bjorn Borg/ Oggi è single?