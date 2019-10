MOGLIE ALESSANDRO SIANI, CHI È/ L’attore la tiene nascosta: sul web gli scatti rubati

Alessandro Siani ha una moglie sconosciuta ai più che si chiama… be’, non si chiama. Persino il suo nome non si sa. Il settimanale Vero, qualche anno fa, è riuscito solo a darle un volto (e già è tanto). L’eterno Peter Pan del cinema italiano è sposato ormai da 10 anni con una donna magra, dallo stile casual, con il caschetto biondo e gli occhiali da sole (almeno nelle foto). I paparazzi sono riusciti a immortalare la coppia mentre era al parco con una delle figlie. Oggi, entrambi 40enni, tengono praticamente “blindata” la loro vita. Più che privata, dunque. L’attore e la sua moglie misteriosa si sono uniti in matrimonio quando avevano 30 anni. I due si giurarono amore eterno quando erano entrambi giovani e da allora niente e nessuno è riuscito a separarli. Il segreto della loro unione? Forse proprio la riservatezza.

Alessandro Siani e il “mistero” della moglie, chi è?

Alessandro Siani (Esposito all’anagrafe) è sempre stato famoso per questo tratto della sua personalità. Le interviste sulla vita privata sono rare, per non dire impossibili. Ci ha pensato Vero a soddisfare la curiosità dei fan, pubblicando per la prima volta alcune foto della moglie. Anche nell’era dei social, Siani va dritto per la sua strada. Non dev’essere facile fare lo slalom tra microfoni e telecamere, eppure lui non ha nessuna intenzione di rinunciare ai suoi spazi. La signora Siani ha un volto ma non ancora un’identità: difficile dire se sia solo questione di tempo oppure se i coniugi continueranno a vivere nell’ombra. Per ora, comunque, l’attore non dà segni di cedimento. In rete non circola alcun dettaglio nemmeno sulle figlie, due ragazze, che Alessandro ha avuto dalla donna. Di loro non si sanno né nomi né età.

