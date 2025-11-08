Moglie Beppe Vessicchio, chi è Enrica Mormile: "Ci siamo innamorati nel 1977"

Chi è la moglie di Beppe Vessicchio

Il mondo della musica piange Beppe Vessicchio, il celebre compositore e direttore d’orchestra vincitore di ben 4 Festival di Sanremo è scomparso all’età di 69 anni. Aveva una moglie alla quale era legatissimo da una vita, parliamo di Enrica Mormile. Ma come è arrivata la donna nella vita di Beppe Vessicchio? Così il direttore d’orchestra ha conquistato la moglie Enrica, ha raccontato un retroscena a riguardo: “Con la chitarra, cantavo You have got a friend” ha confessato.

I due si sono conosciuti e innamorati nel 1977, quando Beppe Vessicchio era nel pieno della sua gioventù e a tal proposito ha raccontato: “Quando avevo vent’anni avevo la barba lunga e i capelli lunghissimi con una fascetta. Ero considerato un hippie ma non lo ero. Tutti abbiamo tentato di cambiare le cose che potevamo cambiare”.