Dario Argento, la verità sulle sue donne: il matrimonio con Marisa Casale e il legame eterno con Daria Nicolodi.

Due sono stati i grandi amori di Dario Argento, che attualmente si trova ricoverato per una crisi respiratoria. In attesa di sue notizie, augurandoci che vada tutto per il meglio, andiamo a fare un tuffo nel passato della sua vita piena di successi e sorprese, concentrandoci sulla moglie del grande regista. Argento si sposa nel 1996 con Marisa Casale, intraprendendo una storia d’amore breve ma intensa dalla quale è nata la prima figlia Fiore Argento.

Non si conosce attualmente la data di nascita esatta di Marisa Casale, ma si sa quale è stata la sua professione. Negli anni ha fatto la segretaria di edizione per i film, in particolare per la pellicola “Probabilità zero“. Riservatissima, si è sempre mantenuta lontana dalle telecamere senza rivelare troppo di sè, e negli anni, ha deciso di iniziare una carriera come artista producendo sculture in vetro. La loro storia d’amore finisce nel 1972, e Dario Argento e l’ex moglie si rifanno presto una vita. Lei si innamora di un altro uomo e nasce la seconda figlia Gioia, mentre lui conosce Daria Nicolodi.

Moglie Dario Argento, la storia d’amore con Daria Nicolodi: come si sono conosciuti

Si può dire che il grande amore della vita di Dario Argento è proprio Daria Nicolodi. Dalla loro unione è nata poi Asia Argento, attrice italiana ed ex compagna di Morgan. Il regista e la donna si sono conosciuti quando lei aveva 24 anni ai provini di Profondo Rosso e quello che colpì l’uomo fu proprio il suo sguardo magnetico, la fisicità esile e gli occhi magici con una bellezza assolutamente non convenzionale alla quale era attratto. Lei aveva alle spalle una relazione con l’artista Mario Cerioli e una figlia di nome Anna.

All’epoca, Dario Argento era già un grandissimo regista con una bella carriera alle spalle. I film prodotti lo avevano reso famoso, stiamo parlando di 4 mosche di velluto grigio, L’uccello dalle piume di cristallo e Il gatto a nove code. Tutti grandi successi degli anni ’70, anni in cui Daria Nicolodi e il regista hanno vissuto il loro grande amore con tanta passione. Ecco cos’aveva raccontato l’attrice riguardo ai loro primi incontri: “Lui mi faceva la corte ma io non me ne accorgevo, aveva un modo di corteggiarmi misterioso, non ci provava insomma“. E ancora: “Parlavamo di Edgar Allan Poe, di Lovecraft, del cinema, dei nostri gusti in letteratura, di alchimia di cui eravamo entrambi appassionati; poi ci salutavamo e finiva lì“. Daria Nicolodi è morta nel 2020 in seguito ad una grave ischemia che non le ha lasciato scampo.