Moglie Dario Vergassola, chi è?/ L’amore per i figli e compagna che “incute timore”

Dario Vergassola, chi è la moglie misteriosa? Una storia d’amore lontana dai riflettori

Dario Vergassola è uno dei comici più apprezzati dal pubblico televisivo nostrano. Originario di La Spezia, è entrato nelle case degli italiani grazie alle sue partecipazioni negli anni novanta al Maurizio Costanzo Show. Per quanto riguarda la sua vita privata, tutto o quasi tace. Sappiamo che è sposato, ma della moglie non si sa praticamente nulla. Questo perché entrambi hanno sempre preferito mantenere la loro relazione alla larga dal gossip. Ad ogni modo sappiamo che Dario Vergassola e sua moglie sono genitori di due figli di nome Filippo e Caterina.

Il comico è sempre stato piuttosto abbottonato sulla sua vita privata anche se in un’intervista rilasciata alcuni anni fa a Il Fatto Quotidiano dedicò, tra il serio e il faceto, parole eloquenti alla compagna: “E’ una donna di una serietà imbarazzante, a me e ai figli incute timore ancora adesso. La mia prima sera in televisione, ospite di Maurizio Costanzo, l’ho poi chiamata per capire se le ero piaciuto: ‘Mi dispiace, va in onda troppo tardi, mi sono addormentata’”.

Dario Vergassola, il lavoro e la passione per la tv e il teatro: prima di diventare comico…

Forse non tutti sanno che in passato Dario Vergassola ha lavorato anche come operaio. Prima di diventare comico, infatti, l’attore spezzino pensava che avrebbe intrapreso altre strade. “Sedici anni all’Arsenale di La Spezia, uscivo in mare, ero una sorta di Corto Maltese dei poveri, tutti insieme, una comunità costruita intorno a quel polo, con le sue piccole o grandi liturgie, dinamiche, piccoli o grandi momenti di solidarietà e piacere collettivo”, i suoi ricordi al Fatto. “Guadagnavo 850 mila lire al mese con moglie e due figli”, ha raccontato, facendo capire che la sua dolce metà è sempre stata nella sua vita.

Così come l’amore per i figli, sempre solido e granitico come le sue convinzioni e i suoi ricordi: “Mi ricordo un’estate: per andare in ferie fu un salasso, solo la casa costava 500 mila lire”. Nel corso degli anni Dario Vergassola è diventato un personaggio televisivo molto conosciuto, questo grazie alla collaborazione con il Maurizio Costanzo Show e la collaborazione poi con Serena Dandini.











