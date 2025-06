Dopo aver preso parte all’Eurovision Song Contest dopo aver vinto la kermesse musicale di San Marino, Gabry Ponte vive un buon momento della sua carriera. “Tutta l’Italia” non ha trionfato all’Eurovision ma ha ottenuto comunque un ottimo riscontro da parte del pubblico. Mentre si gode i suoi successi, Gabry Ponte non smette di dedicarsi anche alla famiglia e in particolar modo alla figlia Alice. Ma al di là dell’amore che lo lega alla figlia, cosa sappiamo della vita privata di Gabry Ponte? E, in particolar modo, chi è la moglie di Gabry Ponte? Una risposta piuttosto complicata da dare considerando che Gabry Ponte è molto riservato e non parla mai della sua vita privata. Non sappiamo dunque neppure se l’artista sia o meno sposato.

Gabry Ponte, chi è: carriera e vita privata/ La figlia Alice e l'operazione al cuore

Se per quanto riguarda la vita privata di Gabry Ponte non sono molte le informazioni, di più sappiamo su questioni che riguardano la sua famiglia e in particolar modo la figlia, Alice. La bambina, che ha 4 anni, riempire le giornate del cantante, che spesso pubblica foto in compagnia della piccolina. Non sappiamo però chi sia la mamma di Alice, se una relazione passeggera e poco impegnativa oppure una storia più importante con quella che sarebbe la presunta moglie di Gabry Ponte. Poche, anzi pochissime, le informazioni in merito.

Moglie di Gabry Ponte, chi è? Papà innamorato ma della mamma…

Gabry Ponte posta spesso sui social foto in compagnia della sua bambina, Alice, nata nel 2021. Non c’è traccia, però, della mamma: non si sa, infatti, chi sia la madre della piccola, la unica figlia di Gabry Ponte. Non ci sono dunque notizie su chi sia la moglie di Gabry Ponte e soprattutto se esista. Non è chiaro infatti se il cantante sia o meno sposato e se ci sia una donna nella sua vita, al di là ovviamente della piccola Alice.