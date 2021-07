Moglie e figli Alessandro Siani/ Un amore nato quando erano ragazzi

In pochissimi sono a conoscenza della vita privata di Alessandro Siani noto regista ed attore napoletano che da tantissimi anni è legato ad una misteriosa donna di cui non si conosce nemmeno il nome. Quello che possiamo dirvi è che Siani è felicemente sposato dal 2008 con una donna che è anche la madre dei suoi figli. Una relazione nata quando entrambi erano giovanissimi e che prosegue a gonfie vele. La coppia non si è mai mostrata insieme agli eventi pubblici dell’attore e regista, ma nonostante ciò è una coppia stabile e solida.

Alessandro Siani vive con la moglie e i figli nel quartiere Fuorigrotta di Napoli, vicinissimo allo stadio San Paolo dedicato al grandissimo Diego Armando Maradona. La moglie di Siani è una donna molto schiva, discreta e riservata che ha sempre preferito rimanere un passo indietro rifiutando eventi e presentazioni legate al lavoro del marito. Una decisione che conferma la volontà di vivere questo grande amore dietro le quinte e ben lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo e del gossip.

Alessandro Siani: discrezione e riservatezza su moglie e figli

Alessandro Siani e la moglie si amano da tantissimi anni. Un amore nato quando entrambi erano giovanissimi e che prosegue ancora oggi. Nel 2008 hanno suggellato il loro amore con una bellissima cerimonia di matrimonio di cui si conosce davvero poco. Una cosa è certa: l’amore tra i due è scattato prima ancora che Siani diventasse un attore e regista tra i più amati del cinema italiano. Solo recentemente sono state pubblicate alcune foto del regista ed attore in compagnia della donna, ma non ci sono altre informazioni. Anche Siani è restio a parlare della moglie e della sua vita privata durante le interviste; l’attore, infatti, predilige tenere la sua famiglia lontana da occhi indiscreti e dalla curiosità del mondo del gossip. Una scelta comprensibilissima quella dell’attore.

