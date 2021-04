Moglie e figli Dario Vergassola: Filippo e Caterina/ Mistero sul nome della donna…

Dario Vergassola è tra gli ospiti della puntata in onda oggi, mercoledì 28 aprile, del programma di Raiuno condotto da Serena Bortone “Oggi è un altro giorno”. Comico e conduttore televisivo, della carriera di Dario Vergassola si sa tutto, mentre della sua vita privata si sa davvero poco. Vergassola è sposato, ha due figli, Filippo e Caterina, ma della moglie non si sa assolutamente niente. Molto riservato, l’attore parla raramente della sua sfera privata e della donna con cui ha scelto di formare una famiglia non si conosce neanche il nome. Su Instagram, inoltre, è impossibile trovare foto della vita privata di Vergassola che preferisce separare nettamente il suo privato dalla carriera. Nel salotto di Serena Bortone farà un’eccezione raccontando anche dettagli del suo privato?

Massimo Boldi malattia, triplice ostruzione delle coronarie/ "L’ho scampata grossa"

Dario Vergassola: “Mia moglie? Donna di una serietà imbarazzante”

L’ironia di Dario Vergassola è nota a tutti. Tuttavia, nella sua vita, il comico ha scelto di avere accanto una donna molto seria come ha raccontato lui stesso in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Il Fatto Quotidiano come si legge su Donna Glamour. Senza svelare il nome della moglie, parlando della donna che ha accanto, Vergassola raccontava: “Donna di una serietà imbarazzante, a me e ai figli incute timore ancora adesso. La mia prima sera in televisione, ospite di Maurizio Costanzo, l’ho poi chiamata per capire se le ero piaciuto: ‘Mi dispiace, va in onda troppo tardi, mi sono addormentata’“. Ai microfoni di Serena Bortone si lascerà andare a nuove dichiarazioni?

LEGGI ANCHE:

Micaela, Manuela e Marta, figlie Massimo Boldi/ "Unite per la felicità di papà"Maria Teresa Selo, moglie Massimo Boldi/ "Il bottone che teneva unita la famiglia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA