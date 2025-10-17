Moglie e figli Davide Bernardello, il carabiniere era fidanzato con Marika: "Amava l'Arma dei Carabinieri"
La strage dei carabinieri che ha scosso la cronaca italiana ha visto anche la morte di Davide Bernardello, il più giovane tra i deceduti nell’incendio veronese che è costato la vita a diversi suoi colleghi. Esistono moglie e figli Davide Bernardello? Il carabiniere era legato sentimentalmente ma non sposato in maniera ufficiale e tantomeno aveva dei figli. Davide Bernardello viveva da qualche anno con la fidanzata Marika che ha sottolineato l’amore e l’importanza del lavoro per il 36enne scomparso nelle scorse ore: “L’Arma dei carabinieri era tutto per lui, amava il suo lavoro” ha detto la donna nelle scorse ore sottolineando la passione e la dedizione con la quale il carabiniere prestava servizio ogni volta che usciva di casa.
Davide Bernardello viveva da qualche anno in quel di Vigodarzere con la compagna Marika, dopo essere cresciuto a San Giorgio delle Pertiche, insieme al fratello Filippo e con i genitori Maria Rosa e Freddie.