Moglie e figli di Edoardo Leo, chi sono: sposato con Laura Marafioti dal 2000, l'attore è diventato papà di Francesco e di Anita

Una carriera nel mondo dello spettacolo colma di successi e una vita personale che prosegue con un grandissimo amore al suo fianco. Edoardo Leo è sposato ormai da 25 anni con la stessa donna, Laura Marafioti. Laura in passato è stata a sua volta protagonista del mondo dello spettacolo, nonostante di recente si sia un po’ defilata da questo mondo. Laura è infatti una ex ballerina e cantante e proprio grazie al mestiere comune al marito, è scoppiato l’amore.

La moglie di Edoardo Leo è stata inoltre un’attrice: ha recitato in diversi film e non soltanto. Alle spalle, infatti, vanta anche una carriera da showgirl con attività varie in diversi programmi, come “Tira & Molla”, show molto amato negli anni Novanta: lei stessa, infatti, era un volto noto e apprezzato. Oggi Laura è più riservata e poco incline a mostrarsi in pubblico, anche se al fianco del marito. Nonostante infatti questo passato sotto i riflettori, oggi moglie e figli di Edoardo Leo sono piuttosto riservati. L’attore stesso si è fatto vedere poche volte in pubblico con Laura, probabilmente per difendere la sua vita privata e viverla in maniera intima e senza esporre soprattutto i suoi bambini.

Moglie e figli di Edoardo Leo, chi sono: un amore che dura da più di 25 anni

Come dicevamo, Laura Marafioti è la moglie di Edoardo Leo dal 2000. Insieme i due hanno avuto due bambini, Francesco e Anita, che hanno cresciuto tenendoli lontani dalle luci dei riflettori. Sono poche, come dicevamo, le informazioni su moglie e figli di Edoardo Leo: nonostante Laura in passato fosse un volto noto dello spettacolo, dopo essere diventata mamma si è dedicata più che altro alla famiglia. Le sue ultime attività, comunque, sono in ambito musicale: ha scritto ad esempio la colonna sonora del film “Buongiorno papà” diretto dal marito.