Moglie e figli di Gino Landi, chi sono?/ Vita privata top secret: la scelta del coreografo

Gino Landi, vita privata: chi sono la moglie e i figli?

Il mondo del cinema e dello spettacolo piange oggi 17 gennaio 2023 la morte di Gino Landi. Coreografo di fama internazionale, Landi ha lavorato con tantissime celebrità ma si è ritagliato anche il tempo per vivere la sua vita privata. Un argomento che in queste ore attira la curiosità dei tanti che vogliono scoprire di più di questo artista e professionista che tuttavia rimarranno delusi nello scoprire che di notizie ce ne sono poche.

Gino Landi ha sempre prediletto una totale privacy sulla sua vita privata, è per questo che oggi sappiamo poco di ciò che accadeva nelle mura di casa sua. A chi si chiede chi fosse la moglie del coreografo possiamo rispondere che sì, c’era una persona importante nella vita di Landi ma non ne conosciamo il nome.

Gino Landi, la decisione sulla vita privata e il ricordo di Pippo Baudo

Non si conoscono molti particolari della vita privata di Gino Landi. Pare certo, dalle poche notizie che circolano sul suo conto sul web, che fosse sposato, mentre è cosa certa che avesse un figlio. Landi ha sempre dato una grande importanza alla riservatezza, cercando dunque di tenere lontani i suoi affetti dai riflettori che, d’altronde, per anni hanno dominato la sua vita.

In queste ore sono tanti a ricordarlo con affetto. Tra i numerosi messaggi quello di Pippo Baudio che, come riporta La Stampa, ha dichiarato: “Conservo tanti ricordi e sono tutti bellissimi. Le cose più belle che ho fatto nella mia vita artistica le ho fatte con Gino Landi: aveva una esperienza internazionale, basta guardare il suo curriculum per capire che era fortissimo. Sapeva montare i balletti nel giro di due ore, aveva un’idea brillante e la trasformava in balletto. Era davvero unico”.

