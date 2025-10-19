Moglie e figli Edoardo Leo, chi sono: "Spero possano prendersi cura di me"

Nella vita del celebre attore romano Edoardo Leo c’è sempre stato grande spazio per l’amore, l’artista romano che abbiamo visto nella celebre serie Un medico in famiglia, ma anche ne I Cesaroni e come protagonista della saga Smetto quando voglio. Della moglie e figli Edoardo Leo non ha mai parlato troppo, ma nei giorni scorsi si è lasciato andare a delle dichiarazioni curiose e molto speciali, cariche di amore e speranza in vista di un domani che può regalare incertezze: “Spero che i miei figli, quando toccherà a loro prendersi cura di me, possano accudirmi con lo stesso amore di Mattia” ha detto l’attore riferendosi al personaggio del nuovo film Per te del quale è protagonista.

Della moglie e dei figli Edoardo Leo ha speso parole speciali, l’artista è sposato con Laura Marafioti. Dalla loro storia d’amore sono nati i figli Francesco e Anita, fiori all’occhiello della famiglia dell’attore capitolino capace di inanellare tanti successi nell’ultimo decennio cinematografico.

Moglie e figli Edoardo Leo: “Contano la qualità e la quantità del tempo”

Nel corso di una recente intervista concessa al Messaggero, Edoardo Leo ha raccontato la sua carriera e tanti passaggi inediti rimasti per anni custoditi nei cassetti della sua vita. L’attore romano ha maturato un pensiero importante riguardo alla sua esistenza, specificando come la qualità e la quantità del tempo da trascorrere con i suoi affetti siano fondamentali. E di questo Edoardo Leo, ospite oggi a Domenica In, è perfettamente consapevole.

“Per anni mi sono scusato con me stesso usando l’alibi che ‘conta più la qualità del tempo che trascorri con le persone, non la quantità’. Invece la quantità conta. È difficile conoscere una persona se non passi con lei del tempo. Con i figli specialmente” le parole di Edoardo Leo.

