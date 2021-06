Moglie e figlie Beppe Carletti/ Elena: “mio padre è un inno alla vita”

Moglie e figlie di Beppe Carletti, il noto tastierista del gruppo musicale I Nomadi. Un grande amore quello che lega il componente della nota band italiana e la misteriosa donna di cui si conosce davvero poco. Sono pochissime le info sulla donna di cui possiamo solo dirvi che è molto discreta e riservata sulla sua vita privata nonostante sia legata ad uno dei musicisti più conosciuti del nostro paese. L’unica certezza è che dal loro amore sono nati due splendidi figli che hanno regalato ai genitori la grandissima gioia di diventare nonni di tre nipoti. Tra i figli di Beppe Carletti la figlia femmina Elena, di circa 38 anni, è balzata agli oneri della cronaca per la sua decisione di scendere in politica. Parlando proprio della sua famiglia, Beppe Carletti ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone ha ricordato le sue origini: “la mia era una famiglia di operai; mio padre lavorava solo sei mesi all’anno, solo d’estate. La miseria la stringevi con le mani ma il pane non mancava mai. Siamo cresciuti sani: non avevamo niente ma avevamo tutto. In quel periodo eravamo tutti poveri, nessuno invidiava l’altro”.

Domenica In/ Anticipazioni e ospiti 27 giugno: Figliuolo, Jerry Calà, Malgioglio e…

Beppe Carletti e la figlia Elena: “i suoi mille anni dentro e altri mille davanti”

Parlando proprio della sua infanzia, Beppe Carletti, il tastierista de I Nomadi ha parlato della figlia Elena rivelando: “quando lo racconto a mia figlia lei quasi mi ride in faccia, non credendo a certe condizioni, invece era così”. Elena Carletti ha conseguito una laurea Lingue e Letterature straniere e si è specializzata seguendo un Master universitario in Scienze e tecniche dello spettacolo. Non solo, la donna collabora con i Nomadi alla composizione e traduzione di canzoni e si è dedicata alla carriera politica. La figlia di Beppe Carletti, infatti, è stata eletta sindaco di Novellara, città natale del co-fondatore dei Nomadi Augusto Daolio. La donna è molto legata al padre a cui dedica bellissimi messaggi sui social: “lui è davvero un inno alla vita. Con i suoi mille anni dentro e altri mille davanti, ha affrontato la pandemia impaziente di tornare a bruciare chilometri e musica”.

LEGGI ANCHE:

Ivan Cottini: la malattia, la danza e la vita da padre/ Il rapporto ritrovato con la figlia ViolaMara Venier, l'ex marito Jerry Calà: tra amore e tradimenti/ Lei: "me ne combinava di tutti i colori"

© RIPRODUZIONE RISERVATA