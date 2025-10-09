Moglie e figlio Paolo Bonacelli, chi sono Cecilia e Leone Barilli: "Nella vita ho realizzato quasi tutti i sogni"

L’Italia piange Paolo Bonacelli, volato via all’età di 88 anni, uno degli artisti più apprezzati e capaci di regalare grandi emozioni a diverse generazioni. Dal teatro al cinema, passando al fianco di volti storici del cinema, da Pasolini a Roberto Benigni.

Paolo Bonacelli è stato sposato con Cecilia Zingaro, una storia vissuta lontano dai riflettori ma che ha rappresentato un grandissimo amore per l’artista. Dalla loro relazione è nato l’unico figlio della coppia, Leone Barilli, sul quale non si hanno informazioni ma che stando a quanto raccolto avrebbe deciso di non seguire le orme del padre. E’ stata la stessa moglie a dare l’annuncio della scomparsa di Paolo Bonacelli, con un messaggio diffuso sui social con il quale ha comunicato a tutti la dipartita: “Paolo se n’è andato questa sera, all’ospedale San Filippo Neri. Grazie a chi gli ha voluto bene e lo ha seguito in questi anni” le parole della compagna di vita di Paolo Bonacelli.

Moglie e figlio Paolo Bonacelli: “Ho realizzato quasi tutti i sogni che avevo”

Una vita e una carriera ricca di soddisfazioni per Paolo Bonacelli, l’artista scomparso a 88 anni qualche anno fa aveva fatto un punto raccontando la carriera e le tante soddisfazioni che è riuscito a togliersi nel corso della vita:

“Non ho alcun rimpianto. Ho fatto tutti i personaggi che desideravo fare. Non ho fallito uno spettacolo, non sono un presuntuoso e lo sai, direi che non ho più sogni nel cassetto forse perché quei sogni,almeno in larga parte, sono tutti realizzati” ha ammesso l’attore in una intervista concessa a Il Manifesto. Tante soddisfazioni tolte per Paolo Bonacelli, tra carriera e vita privata nella quale niente o quasi sembra mancato.