Moglie Enzo Decaro, chi è?/ “Non riesco a disfarmi del passato. I miei figli…”

Enzo Decaro è uno degli attori più popolari e amati dal pubblico italiano. Protagonista di tanti film e fiction di successo, l’attore ha conquistato da tempo il cuore dei fans che seguono tutti i suoi lavoro con tantissimo interesse. Se della sua vita professionale si sa praticamente tutto, non si conosce quasi nulla della sua vita privata. Molto riservato, l’attore non ama molto parlare di sè. Non si sa, infatti, se sia sposato o se abbia una compagna. L’unica cosa certa è che Enzo Decaro è padre di tre figli, ormai grandi, come ha raccontato lui stesso in un’intervista rilasciata ai microfoni di Ok-Salute. “Ho capito che non posso più essere apprensivo nei confronti dei miei figli come quando, da piccoli, li tenevo per mano nell’attraversare la strada. Ma anche se mi sono rassegnato a lasciare andare quella stretta, confesso che quella collezione di minerali (ritrovata quando i figli sono andati via da casa ndr) è ancora in un cassetto di casa”.

Raffaele Pisu e Leda Martellini, papà e mamma Antonio Pisu/ "Eravamo proprio belli tutti e tre insieme"

ENZO DE CARO, VITA PRIVATA TOP SECRET

Enzo Decaro oggi, lunedì 12 aprile, è tra gli ospiti della nuova puntata di Oggi è un altro giorno. Solitamente restìo a parlare della propria vita privata, farà un’eccezione per Serena Bortone? Nel corso dell’intervista rilasciata a Ok Salute nel 2020, tuttavia, si è lasciato andare a qualche dichiarazione più dettagliata parlando di una vita familiare messa da tempo alle spalle. “Attraverso quei ricordi concreti di una vita familiare ormai da tempo alle spalle, stavo semplicemente proiettando il mio desiderio di prolungamento eterno della loro infanzia, tipico di tanti genitori che inconsciamente vorrebbero che i figli non crescessero per tenerli sempre con sé”. Durante l’incontro con Serena Bortone, aprirà i cassetti dei ricordi del suo privato?

LEGGI ANCHE:

Paolo Rossi, fratellastro Antonio Pisu/ Raffaele Pisu l'ha scoperto a 90 anni: "Pensavo volesse una..."Sabina Guzzanti, dall'ex compagno David Riondino alle imitazioni/ Ecco le più famose

© RIPRODUZIONE RISERVATA