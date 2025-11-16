Moglie Giovanni Floris e figli, dalla storia con Beatrice Mariani sono nati Valerio e Fabio

Moglie Giovanni Floris, chi è Beatrice Mariani

Non solo l’attività professionale che lo ha reso noto negli anni, nella vita del conduttore e giornalista Giovanni Floris c’è spazio anche per i sentimenti e la famiglia. Giovanni Floris infatti, diversi anni fa, ha trovato la felicità con la moglie Beatrice Mariani, sposata dopo una frequentazione nata ai tempi dell’università e che ha portato frutti anche a distanza di tanto tempo. Dalla storia d’amore tra Giovanni Floris sono anche nati due figli, parliamo di Valerio e Fabio.

La donna è nata nel 1967 a Roma e ha sempre mostrato una certa inclinazione e passione per quanto riguarda la scrittura, laureandosi alla facoltà di Scienze politiche. Ha poi scritto diversi libri nel corso degli anni, da Una ragazza inglese a Mentre la vita corre, passando per altre opere come Amiche di una vita. Riguardo alla vita privata invece Giovanni Floris e la moglie hanno sempre preferito vivere senza dare la loro storia in pasto al gossip.

Moglie Giovanni Floris e famiglia, la vita lontano dal gossip

La storia tra il giornalista e la scrittrice va avanti da tanti anni e i due sono sempre stati molto ben attenti a non darla in pasto al gossip, preferendo vivere con riservatezza questo sentimento così speciale. Insieme la coppia ha dato vita al brano Sixteen tons, sigla del programma Dimartedì e a tal proposito il presentatore ha raccontato

“Ci è piaciuta perché mette insieme musica familiare e temi sociali, soprattutto quello del lavoro” ha detto il conduttore e giornalista tra le colonne del magazine diretto da Aldo Vitali e raccontando questa composizione della quale entrambi vanno molto fieri.

